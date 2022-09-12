'Ми не хочемо, щоб нас втягували у війну': Німеччина відмовилась постачати Україні танки

Відмовилась передавати Україні танки, бо не хоче бути "втягнутою у війну" / Колаж Вікіпедія, Pixabay

Німеччина відмовилась передавати Україні бойові танки, бо боїться відповіді Росії на такий крок. Генеральний секретар правлячої Соціал-демократичної партії Кевін Кюнге зазначив, що влада не хоче, щоб країна "була втягнута у війну". Про це повідомляє Reuters.

"Ми не хочемо, аби нас поступово втягували у війну, ми не хочемо спонукати Росію діяти в результаті ірраціонально і нападати на зовсім інші держави", - сказав Кюнге.

Однак він зазначив, що підтримує круговий обмін танками - східноєвропейські країни НАТО отримують бойові танки, а радянські передають Україні.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина не буде ухвалювати рішення про передачу танків Україні "в односторонньому порядку".

"Досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти чи основні бойові танки. Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку", - повідомила Ламбрехт.

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в поставках важкого озброєння. Він переконаний, що Німеччина могла б зробити більше.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.

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