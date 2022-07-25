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Франція і Німеччина побоюються перемоги України у війні - дипломат

25 липня 2022, 02:39

Дипломат вважає, що Німеччина і Франція просто підіграють Путіну своїми "псевдопацифістськими промовами".

Путін, Макрон, Шольц
Франція і Німеччина побоюються перемоги України у війні / Колаж Reuters

Франція і Німеччина можуть побоюватися перемоги України у війні з Росією. Вони могли з 2014 року підштовхувати Україну до того, що "ми повинні здатися Москві". Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Вони (Франція і Німеччина - Главрде) десятиліттями створювали ті умови, які ми маємо сьогодні. І я вважаю, що на совісті їхніх лідерів те, що Путін перетворив Росію на міжнародного монстра і загрожує і Німеччині, і Франції", - сказав Володимир Огризко.

Він вважає, що в цьому є вина Європи, яка "закрила очі" на геноцид в Чечені, напад Росії на Грузію в 2008 році і "не відреагувала належним чином" на те, що Росія анексувала Крим і почала війну на Донбасі".

"Нам почали пропонувати різні формати імені пані Меркель, нам почали пропонувати кластери імені пана Макрона і все таке. Тобто нас підштовхували до того, що ми повинні здатися Москві для того щоб в Берліні і Парижі все було, як раніше", - пояснив дипломат.

Огризко навіть звинуватив колишнього президента США Барака Обаму, який, за його словами, "не хотів бачити, що Росія витворяє в Сирії".

Дипломат вважає, що Німеччина і Франція просто підіграють Путіну своїми "псевдопацифістськими промовами".

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Війна, яку Путін розв'язав проти України, вигідна Китаю. Ця війна послаблює Росію, що "на руку" Китаю. Після завершення війни Росія може стати "сировинним придатком".

Також, як писав Главред, Огризко спрогнозував, чим закінчиться війна в Україні і як довго можна очікувати бойових дій окупантів. Він вважає, що терміни перемоги України залежать від того, як швидко буде надано зброю і як скоро економіка РФ стане нездатною підживлювати путінський режим.

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