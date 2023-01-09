Німеччина не готова давати ЗСУ танки Leopard 2: у Шольца зробили заяву

Представник канцлера ФРН Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт, федеральний уряд не має наміру постачати Україні танки Leopard 2.

Німеччина як і раніше не готова давати ЗСУ танки Leopard 2: у Шольца зробили заяву / Колаж фото УНІАН і Us Army

На даний момент офіційний Берлін не має наміру поставляти танки моделі Leopard 2 для потреб ВСУ. Про це повідомив у понеділок, 9 січня, офіційний представник канцлера ФРН Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт, повідомляє портал "Німецька хвиля".

"Федеральний уряд на даний момент не має наміру постачати Україні танки Leopard 2", − говорить чиновник.

Як нагадують журналісти, новий поворот у дискусії навколо Leopard 2 стався після недавніх заяв віце-канцлера ФРН Роберта Хабека (представник партії "Союз-90"/"Зелені").

Коментуючи недавню відправку в Україну бойових машин піхоти Marder, Хабек повідомив, що влада, можливо, готова піти і далі в плані поставок.

"Звичайно, це не виключено", - підкреслив віце-канцлер, говорячи про постачання Leopard 2 для потреб ЗСУ.

Танки Leopard для України

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман сказала, що після передачі Україні БМП Marder потрібно очікувати поставок танків Leopard. За її словами, подібні рішення стали можливими через зміну урядом ФРН своєї позиції.

Танки Leopard готова надати Україні і Фінляндія. Гельсінкі приймуть позитивне рішення в разі, якщо на такий крок піде Європа. Фінська держава зможе віддати тільки частину своїх танків.

Заступник керівника Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт вважає, що крім поставок БМП Marder німецькій державі слід відправити Україні і танки Leopard. Її підтримав і інший віце-голова Бундестагу - Вольфганг Кубікі. На його думку, Києву потрібно дати Leopard. Однак передача техніки повинна бути узгоджена з партнерами по Північноатлантичному альянсу.

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