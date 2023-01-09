Танки Leopard для армії України: у ФРН припустили передачу Києву потужних бойових машин

Рішення про передачу Україні БМП Marder "дозрівало довго", проте Берлін і надалі буде надати військову підтримку Києву, сказав Роберт Хабек.

Берлін не виключає передачі Україні танків Leopard 2 - Кабмін ФРН / Bundeswehr

Уряд Німеччини не виключає ухвалення рішення про постачання Україні танків Leopard 2. Після передачі бойових машин піхоти Marder Берлін продовжить військову підтримку Києва, орієнтуючись на ситуацію на полі бою. Про це заявив німецький віцеканцлер Роберт Хабек.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що Німеччина не виключає можливості передачі Україні танків Leopard 2.

"Звичайно, цього не можна виключати... будуть ухвалені подальші рішення", - сказав Хабек.

Коментуючи постачання Києву бойових машин піхоти Marder, він сказав, що таке рішення "дозрівало довго", проте німецька держава продовжить військову підтримку України виходячи з ситуації на фронті.

"Я думаю, що ця динаміка триватиме, доки війна буде динамічно розвиватися", - підкреслив Роберт Хабек.

Танки Leopard для України

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман сказала, що після передачі Україні БМП Marder потрібно очікувати постачань танків Leopard. За її словами, подібні рішення стали можливими через зміну урядом ФРН своєї позиції.

Танки Leopard готова надати Україні і Фінляндія. Гельсінкі ухвалять позитивне рішення в разі, якщо на такий крок піде Європа. Фінська держава зможе віддати тільки частину своїх танків.

Заступниця керівника Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт вважає, що крім постачань БМП Marder німецькій державі слід відправити Україні і танки Leopard. Її підтримав і інший віцеголова Бундестагу-Вольфганг Кубікі. На його думку, Києву потрібно дати Leopard. Однак передача техніки повинна бути узгоджена з партнерами за Північноатлантичним альянсом.

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