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"Може і далі продовжувати цю гру": Данілов наїхав на Шольца через танки Leopard 2 для України

4 січня 2023, 18:02
Данілов додав, що майже всі західні партнери активізують підтримку України в захисті від російської агресії.
Олексій Данилов
Олексій Данилов / УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов розлютився через передачу танків Leopard 2 для України. Він заявив, що якщо канцлер ФРН Олаф Шольц хоче, щоб німці воювали з росіянами під Берліном на німецьких танках, може і далі продовжувати свої ігри.

"Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і під Штудгартом на німецьких танках з росіянами - то він може і далі продовжувати цю гру, проводити соціологічні дослідження там, потрібно нам давати танки або не потрібно", - сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Данілов додав, що майже всі західні партнери активізують підтримку України в захисті від російської агресії, розуміючи глобальність конфлікту.

"Виклики для Європи - вони величезні, і ті країни, які це розуміють - вони нам допомагають на 150%. Ті країни, які починають потихеньку прозрівати, що цим потрібно займатися, вони теж почали рухатися", - додав секретар РНБО.

Німецькі танки Leopard 2 для України

Голова Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв у листопаді заявив, що Україна погодила з ФРН, Іспанією та Сполученими Штатами механізм постачання західних танків.

За словами нардепа, сторони змогли усунути перешкоди, які заважали вирішити питання позитивно.

Німецьке видання FAZ опублікувало матеріал, в якому говорилося про те, що США виступають за постачання Україні німецьких танків Leopard 2.

Однак Берліну слід самостійно висунути таку ініціативу.

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман підтвердила інформацію про те, що США підтримують поставки Leopard 2 Україні. Тепер Штати очікують виконання Берліном своїх зобов'язань.

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