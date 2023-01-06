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"Після Marder - Leopard" : у Бундестазі анонсували передачу Україні танків

6 січня 2023, 12:39
Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про зміну позиції федерального уряду Німеччини.
леопард, Leopard
ЗСУ можуть отримати танки Leopard / Bundeswehr / David Karafa

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

"Після Marder йде Leopard", - додала Штрак-Циммерман.

'Після Marder - Leopard' : у Бундестазі анонсували передачу Україні танків

Leopard - основний танк ФРН до 1980-х років.

Знаходиться на озброєнні танкових формувань Сухопутних військ Збройних сил різних держав світу і постійно модернізується. Перебував на озброєнні ЗС ФРН (бундесвер) аж до 2010 року. Бойова маса 39,6 тонн, екіпаж - 4 людини.

Озброєння:

  • Калібр і марка гармати 105-мм L7A3
  • Тип гармати нарізна
  • Довжина ствола, калібрів 56
  • Боєкомплект гармати 60
  • Кулемети 2 × 7,62-мм MG-3.

Нагадаємо, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна і Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з Крюковим навантаженням HX 8x8.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Інші новини:

танки Бундестаг війна Росії та України Танк Leopard 2
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