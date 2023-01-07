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Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2: у Гельсінкі назвали умову

7 січня 2023, 07:34
У багатьох країн Європи є більше можливостей передати Україні бронетехніку, проте надати допомогу готова і Фінляндія, сказав Антіі Хаккянен.
Бойовий танк Leopard 2
Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2, якщо Європа вирішить відправляти їх Україні / Bundeswehr

Якщо в Європі буде ухвалено рішення про передачу країнами танків Leopard 2 Україні, Фінляндія приєднається до військової допомоги і віддасть частину своїх німецьких танків Києву. Про це заявив голова фінського комітету з оборони Антіі Хаккянен.

Як повідомляє MTV Uutis, він сказав про те, що кожна європейська держава повинна надавати певну військову допомогу Україні. І якщо буде ухвалено рішення про постачання Києву танків Leopard 2, Гельсінкі приєднаються до такого процесу і передадуть частину своїх танків.

"Якщо Європа стане давати танки Україні на дюйм ширше, Фінляндія повинна бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією", - пояснив позицію держави Хаккянен.

Також він зазначив, що багато країн Європи мають у своєму розпорядженні більше можливостей для забезпечення України бронетехнікою, ніж сама Фінляндія.

Анти Хаккянен підкреслив, що рішення США, Франції та Німеччини, які погодилися поставити Україні бойові машини піхоти Bradley, Marder і AMX, є вкрай важливим.

Додамо, згідно з угодою про експорт озброєнь, жодна країна не має право передати Україні танки Leopard, доки рішення не буде схвалено Німеччиною. Втім, поки Берлін зволікає з цим питанням.

Військова допомога США, Франції та Німеччини Україні

5 січня за підсумками телефонних перемовин президента США Джо Байдена і канцлера ФРН Олафа Шольца в Білому домі зробили заяву про те, що Вашингтон і Берлін нададуть тривалу військову підтримку Україні. Американці передадуть Києву БМП M2 Bradley, Німеччина - Marder. Німецька сторона, вслід за американською, передасть Україні ще одну систему ЗРК Patriot.

Очільниця оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман зазначила, що після БМП Marder потрібно очікувати постачань Україні танків Leopard. Вона підкреслила, що такі рішення стали можливими у зв'язку зі зміною урядом Німеччини своєї позиції.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що поставки БМП Bradley, Marder і AMX, які передасть Франція, посилять наступальні потенціал ЗСУ, Однак для того, щоб поставити крапку в демілітаризації агресора Росії, Києву потрібні ракети ATACMS.

Дивіться відео ТСН - Зеленський підтвердив рішення про постачання Україні Marder і Patriot

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