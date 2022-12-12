Потужні танки Leopard 2 для України: Кулеба пояснив, чому наразі не вдається отримати машини

Україна продовжує вести перемовини з Німеччиною з питання отримання сучасних танків Leopard 2, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Німеччина не давала Україні обіцянок щодо танків Leopard-2, - Кулеба / Колаж УНІАН, Bundeswehr / David Karafa

Офіційний Берлін не давав обіцянок Києву щодо надання танків Leopard 2. Перемовини з німецькою стороною тривають. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю ARD він розповів про те, що сторонам вдалося домовитися, в першу чергу, щодо оборонних систем – ППО IRIS-T і зенітних установок Gepard.

Однак, за словами дипломата, Берліном ще не ухвалено рішення щодо передачі Leopard 2. Обіцянок з цього питання теж не було.

"Таке рішення ще не ухвалювалося, обіцянок не давалося. Але ми працюємо над цим", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Німецькі танки Leopard 2 для України

Голова Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв у листопаді заявив, що Україна погодила з ФРН, Іспанією та Сполученими Штатами механізм постачання західних танків.

За словами нардепа, сторони змогли усунути перешкоди, які заважали вирішити питання позитивно.

Німецьке видання FAZ опублікувало матеріал, в якому говорилося про те, що США виступають за постачання Україні німецьких танків Leopard 2.

Однак Берліні слід самостійно висунути таку ініціативу.

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман підтвердила інформацію про те, що США підтримують постачання Leopard 2 Україні. Тепер Штати очікують на виконання Берліном своїх зобов'язань.

Дивіться відео ТСН - новий посол України у ФРН закликав Берлін передати Києву сучасні танки

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