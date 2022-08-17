"Путін повинен знати, чого ми вимагаємо": Шольц пояснив, чому веде переговори з президентом РФ

Олаф Шольц не бачить в осяжному майбутньому нормалізації відносин з РФ. При цьому політик вважає, що переговори з Росією важливі, зокрема і в майбутньому.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжує розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним. Він пояснив це тим, що прямі переговори дуже важливі, особливо під час кризи, "як би важко це не було".
В інтерв'ю DN, Шольц заявив, що не бачить в осяжному майбутньому нормалізації відносин з РФ. Політик підкреслив, що Російська Федерація веде війну проти України, приносячи величезні страждання та руйнування.
"І поки вона не припинить її, не виведе свої війська з України і не укладе мир на розумних умовах, я не бачу можливості навіть почати думати про нормалізацію", – сказав канцлер ФРН.
Коментуючи переговори з Путіним, Шольц заявив, що хоче, щоби повідомлення дійшли до російського лідера безпосередньо і щоб РФ взяла на себе відповідальність.
"Моє чітке послання йому полягає в тому, що його стратегія щодо України не спрацює. Звичайно, це не означає, що Росія час від часу змінює курс. Але Путін повинен знати, чого ми від нього вимагаємо. Ось чому я вважаю, що такі розмови важливі, зокрема і в майбутньому", – сказав Шольц.
Як повідомляв Главред, голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в поставках важкого озброєння. Він переконаний, що Німеччина могла б зробити більше.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.
Інші новини:
- Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки: Шольц назвав умову
- Європа не зніме санкції з Росії, якщо війна закінчиться на умовах Путіна - Шольц
- "Збиток репутації": Шольц обманює Україну в питанні поставок зброї - Welt