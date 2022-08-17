"Путін повинен знати, чого ми вимагаємо": Шольц пояснив, чому веде переговори з президентом РФ

Шольц зізнався, що веде переговори з Путіним і пояснив, навіщо це робить / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжує розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним. Він пояснив це тим, що прямі переговори дуже важливі, особливо під час кризи, "як би важко це не було".

В інтерв'ю DN, Шольц заявив, що не бачить в осяжному майбутньому нормалізації відносин з РФ. Політик підкреслив, що Російська Федерація веде війну проти України, приносячи величезні страждання та руйнування.

"І поки вона не припинить її, не виведе свої війська з України і не укладе мир на розумних умовах, я не бачу можливості навіть почати думати про нормалізацію", – сказав канцлер ФРН.

Коментуючи переговори з Путіним, Шольц заявив, що хоче, щоби повідомлення дійшли до російського лідера безпосередньо і щоб РФ взяла на себе відповідальність.

"Моє чітке послання йому полягає в тому, що його стратегія щодо України не спрацює. Звичайно, це не означає, що Росія час від часу змінює курс. Але Путін повинен знати, чого ми від нього вимагаємо. Ось чому я вважаю, що такі розмови важливі, зокрема і в майбутньому", – сказав Шольц.

Як повідомляв Главред, голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в поставках важкого озброєння. Він переконаний, що Німеччина могла б зробити більше.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.

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