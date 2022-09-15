США передадуть Україні ЗРК NASAMS вже цього року - генерал Романенко

США передадуть Україні NASAMS цього року / Фото twitter.com/UkraineNewsLive

Перші американські зенітно-ракетні комплекси NASAMS прибудуть в Україну до кінця 2022 року. Про це сказав генерал-лейтенант запасу і екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в інтерв'ю Главреду.

Решта поставок ЗРК буде очікуватися протягом двох років.

"Щодо поставок NASAMS слід розуміти: це комплекс, перші дві батареї, передадуть нам до кінця 2022 року. Американці - не німці, вони передають те, що обіцяли. Решта грошей з 3 мільярдів підуть на те, щоб ще шість батарей зробити протягом двох років, а потім передати нам", - сказав Ігор Романенко.

Він також додав, що за протиракетну оборону ще потрібно поборотися. Романенко вважає, що деякі союзники хотіли б саме призупинити війну і будуть згодні навіть на "втрату українських територій".

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

У рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

США планують почати постачання озброєння, яке увійшло в новий пакет військової допомоги Україні, вже в найближчі кілька місяців.

30 серпня стало відомо, що потужна поставка американської зброї для України була призначена для контрнаступу на півдні.

За словами представника адміністрації президента США Джо Байдена, українським військовим допомагали підготуватися до контрнаступу протягом останніх декількох місяців, виконуючи конкретні запити на поставку зброї.

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