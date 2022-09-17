'Жодних нових поставок': у Німеччині виступили проти продовження військової допомоги Україні

У Німеччині вимагають не продовжувати постачання військової допомоги Україні / Фото УНІАН

У Німеччині заявили, що військова допомога Україні нібито "ослаблює Бундесвер". У Збройних силах Німеччини виступили проти подальшої військової допомоги Україні. Про це заявив глава Союзу військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер, повідомляє RND.

У Союзі військовослужбовців назвали допомогу Україні "канібалізацією військ Німеччини" та додали, що така політика нібито може призвести до "негативних наслідків".

"Тому наша вимога така: жодних нових поставок з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, негайне придбання тих систем озброєнь, які вже були передані!"- сказав Вюстнер.

Владу Німеччини звинувачують у затягуванні війни в Україні

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Франція і Німеччина можуть побоюватися перемоги України у війні з Росією. Вони могли з 2014 року підштовхувати Україну до того, що "ми повинні здатися Москві".

Канцлера Олафа Шольца звинуватили у затягуванні війни в Україні та недостатній військовій допомозі. Це призводить до численних жертв в Україні. Голова німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не допомагає Україні в повному обсязі, тому неможливо зараз зупинити війну.

Згодом країна відмовилась передавати Україні бойові танки. Там зазначили, що не хочуть, аби Німеччину втягували у війну та провокувати Путіна на вторгнення в інші держави.

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