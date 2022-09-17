Німеччина продасть Україні 18 САУ RCH-155, але раніше 2025 року чекати поставок не варто-ЗМІ

Україна отримає від Німеччини САУ RCH-155 / Мілітарний

Україна вже два місяці просить Німеччину дати дозвіл на покупку потужних самохідних артилерійських установок RCH-155. Укладення контракту ще в середині липня обговорювали міністри оборони Олексій Резніков і Христин Ламбрехт. І ось нарешті Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж 18 САУ. Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Вартість цих колісних гаубиць становить 216 мільйонів євро.

"Це стане суттєвим внеском у посилення ефективності українських військових. Сподіваюся, що федеральний уряд продовжить послідовно йти цим шляхом", – сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Однак варто зазначити, що виробник тільки буде починати виготовляти САУ. Поставки варто очікувати не раніше 2025 року.

Що відомо про САУ RCH-155

Це колісна самохідна артилерійська установка з дальністю стрільби до 54 кілометрів високоточними снарядами V-LAP. Гаубиця виробляє дев'ять пострілів в хвилину.

САУ важить 39 тонн і здатна пересуватися зі швидкістю до 100 км/ч. на одній заправці вона може подолати до 700 км.

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в поставках важкого озброєння. Він переконаний, що Німеччина могла б зробити більше.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.

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