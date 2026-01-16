До сьогодні в України не було ракет до систем ППО: тривожна заява Зеленського

За словами Зеленського, вранці 16 січня надійшов великий пакет допомоги.

Україна отримала черговий пакет ракет для протиповітряної оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петером Павелом, відповідаючи на питання щодо очікувань від "Енергетичного Рамштайну".

Глава держави додав, що ще до ранку 16 січня кілька систем залишалися без боєприпасів, однак нині ракети вже надійшли.

Зі слів президента, йому кожного разу доводиться "вибивати" пакети допомоги з ракетами для систем ППО у США та Європи.

"До сьогоднішнього ранку в нас були кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, бо сьогодні в нас є ці ракети. Як ви вважаєте, для чого потрібен Енергетичний Рамштайн. Якщо я кожен пакет ракет вибиваю з країн Європи чи Америки", - сказав президент.

Він також зазначив, що проблема стосується не лише американських систем Patriot, а й європейських комплексів ППО. За його словами, не варто покладати відповідальність лише на США, адже Україна отримала багато різних систем від партнерів, і для кожної з них потрібні окремі пакети ракет.

Експертна оцінка підтримки України

Політолог і глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко оцінює підтримку України західними партнерами як стабільну і масштабну. На його думку, ключовим стратегічним союзником країни залишається Європейський Союз, який забезпечує не тільки фінансову, але і суттєву військову допомогу.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90-100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", - підкреслив Фесенко.

Експерт додає, що координація дій ЄС і США у сфері озброєнь створює додаткові гарантії безпеки і демонструє, що Захід продовжує стратегічно інвестувати в обороноздатність України.

Як раніше повідомляв Главред, Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною поліпшить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної Patriot.

Крім того, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

