Німеччина не передаватиме Україні Patriot: Пісторіус пояснив позицію щодо ППО

Марія Николишин
27 січня 2026, 08:38
Пісторіус сказав, що Німеччина вже зробила "непропорційно великий внесок".
Підтримка української ППО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Ключові тези:

  • У Німеччини закінчуються можливості для підтримки ППО України
  • Країна віддала Україні понад третину власних систем Patriot
  • Союзникам потрібно збільшити підтримку України

Берлін нині не має можливості передавати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі зі своїм литовським колегою Робертасом Каунасом, передає Die Zeit.

За його словами, Німеччина вже зробила "непропорційно великий внесок", віддавши Україні понад третину власних систем Patriot.

Він також закликав союзників підтримати українську протиповітряну оборону, адже Німеччина має мало можливостей для цього.

"Більше нічого не можна зробити, тому що ми самі чекаємо на заміну (раніше переданих систем, – ред.)", - сказав Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини визнав, що і кількість поставлених Україні зенітно-ракетних комплексів IRIS-T є недостатньою.

Він додав, що нині Німеччина залишається єдиною державою, яка може постачати ці системи Києву, і робить це "в певному сенсі на постійній основі". Втім, попри суттєве зростання інтенсивності російських атак, попередніх постачань усе одно бракує. Тому союзникам потрібно збільшити підтримку України.

"Було б добре, якби одна чи дві інші країни могли знайти та поставити щось ще для підтримки України", - підсумував Пісторіус.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні

Раніше Великобританія підтвердила поставку Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven і двох прототипів систем Gravehawk.

Міністерство оборони країни заявило, що системи Raven вже знаходяться на озброєнні України.

Відзначається, що система розроблена для забезпечення захисту на близькій відстані від безпілотників, літаків і вертольотів, що діють поблизу лінії фронту.

ППО - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що ще до ранку 16 січня кілька систем ППО залишалися без боєприпасів. Але черговий пакет ракет для протиповітряної оборони надійшов вчасно.

Міністр оборони Михайло Федоров анонсував створення антидронової системи захисту над Україною, яка має убезпечити критичну інфраструктуру й мирних мешканців.

Крім того, Україна та Франція підписали історичну угоду, у межах якої отримає системи ППО SAMP/T, розробка якої ще триває. Ця система отримає оновлену систему ППО з посиленими характеристиками.

Читайте також:

Про персону: Борис Пісторіус

Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

