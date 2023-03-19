Німеччина заарештує Путіна, якщо його нога ступить на територію країни - міністр юстиції ФРН

Німецький міністр юстиції Марко Бушманн особливо зазначив, що влада ФРН обов'язково виконає вимогу Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна.

Володимир Путін і Марко Бушманн / колаж ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Федеративна Республіка Німеччина буде зобов'язана затримати російського диктатора Володимира Путіна на своїй території - в рамках виконання ордера на арешт, який на нього виписали в Міжнародному кримінальному суді в місті Гаага (Нідерланди). Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, повідомляє Німецька порта Die Zeit.

"Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд скоро зв'яжеться з Інтерполом, а також з державами-учасницями і попросить їх про виконання вимоги. Потім Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, коли він в'їде на німецьку територію і передасть його МКС", – розповів чиновник.

Бушманн особливо зазначив, що влада ФРН обов'язково виконає вимогу МКС, якщо "нога Путіна ступить на територію Німеччини" ‒ тому що країна чітко підпорядковується юрисдикції суду.

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Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

"Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у військовому злочині. У депортації українських дітей-незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

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