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"Путін може не дожити до трибуналу": В'ятрович про те, як закінчить Путін

17 березня 2023, 15:39
Можлива смерть Путіна не закінчить війну в Україні. На його зміну може прийти новий диктатор.
Путін, В'ятрович
Путін може не дожити до трибуналу / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав повномасштабну війну проти України, може не дожити до трибуналу. Однак якщо він доживе, то буде робити все, щоб уникнути його і сховатися. Про це під час чату на Главреді розповів історик, нардеп України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Він переконаний, що трибунал над Путіним точно відбудеться, якщо Україна переможе в цій війні.

"Нам потрібно здобути перемогу. Тоді є шанси на те, що Лукашенко і Путін постануть перед трибуналом або не встигнуть постати перед судом, тому що здохнуть в якихось бункерах, цей варіант нас теж влаштує. Хоча навіть після такого Міжнародний трибунал і засудження всіх тих, хто причетний до цієї війни і тих злочинів, що її супроводжують, повинні відбутися", - сказав В'ятрович.

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Історик зазначає, що після поразки РФ і початку трибуналу Путін сам себе точно не вб'є, але буде намагатися "залягти на дно".

"Напевно, зараз міжнародні трибунали не передбачають петлю на шию, але, мені здається, що саме це було найбільш доречним для Путіна. Не впевнений, що він є тією людиною, яка здатна, усвідомивши повний крах своїх абсурдних ідей, пустити собі кулю в скроню. Тому він буде намагатися бігти, як щур, до останнього. Наше завдання зробити так, щоб він все-таки закінчив на лаві підсудних", - додав В'ятрович.

Водночас він зазначив, що на даному етапі навіть у разі усунення Путіна під час палацового перевороту, це не стане кінцем війни в Україні. Водночас він поки не спостерігає того, що говорило б про підготовку до перевороту в РФ, проте все може відбуватися приховано.

"Втім, палацовий переворот там можливий. Історія показує, що таке бувало. Але чи буде це означати для України якусь кардинальну зміну ходу цієї війни? Необов'язково. Тому що палацовий переворот в Росії може закінчитися тим, що до влади прийде якийсь умовний Пригожин, ще більш радикально налаштований на продовження цієї війни і використання всіх можливих засобів. Ще раз. Усунення Путіна це, звичайно, добре, але це зовсім необов'язково означатиме кінець війни, а, тим більше нашу перемогу", - сказав В'ятрович.

Хто такий Володимир В’ятрович

Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Розвал Росії

Рада безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін Гаазький трибунал вторгнення Росії Володимир В'ятрович
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