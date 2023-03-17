Обговорювали контрнаступ ЗСУ: Зеленський терміново зібрав Ставку через складнощі на фронті

Члени Ставки обговорювали ситуацію на найскладніших точках фронту і можливі подальші дії ворога.

Зеленський провів Ставку та обговорив контрнаступ ЗСУ / Колаж фото 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, Офіс президента України

Російські окупанти не планують закінчувати криваву війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Ситуація на фронті досить складна. Президент України Володимир Зеленський зібрав Ставку верховного головнокомандувача.

Члени Ставки обговорювали ситуацію на найскладніших точках фронту і те, що ворог може зробити в найближчій і середньостроковій перспективі. Україна готується до контрнаступу і це також обговорювалося на засіданні.

"Крім того, учасники засідання були проінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Також була розглянута актуальна зовнішньополітична ситуація в контексті відбиття російського вторгнення", - йдеться в повідомленні.

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Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, видання The Economist із посиланням на європейських чиновників повідомило, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і до цього часу вона отримала 40% усієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон від початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму загалом понад 8 мільярдів доларів.

Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь зазначав, що війна в Україні зараз перебуває у критичній точці, наступні пів року можуть стати вирішальними та визначити увесь подальший перебіг подій. За його словами, контрнаступ ЗСУ змусить РФ діяти за одним із 3 сценаріїв: Росія або виведе свої війська з України і "закриється", або продовжуватиме воювати, або спробує "заморозити війну".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що окупаційні війська РФ уже перейшли до оборони. Вони активно будують укріплення та риють окопи на окупованих територіях України, зокрема й у Криму. Це хороший знак, який вказує на те, що навіть загарбники вірять у контрнаступ українських військ, сказав міністр.

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