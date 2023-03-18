Шольц жорстко осадив Путіна після видачі ордера на його арешт

Канцлер Німеччини зазначив, що ордер на арешт Путіна підтверджує те, що диктатор не може стояти вище закону.

Шольц жорстко осадив Путіна / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. На це відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц і жорстко вказав Путіну на його місце. Про це повідомляє Sky News.

Шольц заявив, що навіть Путін не може стояти вище будь-якого закону і ордер на арешт диктатора це доводить.

"Міжнародний кримінальний суд є підходящою установою для розслідування військових злочинів. Справа в тому, що ніхто не може бути вище закону, і це стає очевидним прямо зараз", — сказав Шольц.

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Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

"Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

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