Генсек ООН "глибоко шокований" загибеллю людей і падінням десятків ракет на українські міста / Зеленський телеграм, УНІАН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на масовані ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня.

За його словами, вони є "черговою неприйнятною ескалацією війни" і він " глибоко шокований" обстрілами, заявив спікер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

За словами спікера, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "глибоко шокований сьогоднішніми широкомасштабними ракетними ударами Збройних сил Російської Федерації по містах по всій Україні, які, як повідомляється, спричинили значні руйнування в цивільних районах і загибель і поранення десятків людей".

"Це чергова неприйнятна ескалація війни, і як завжди, вищу ціну платять цивільні люди", - йдеться в заяві прес секретаря Стефана Дюжарріка.

Ракетний удар Росії по Україні

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Також вибухи звучали сьогодні не тільки в столиці, а й у багатьох інших містах України - Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Львові.

За даними військової розвідки України, російські окупаційні війська отримали від Кремля вказівку готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 і 3 жовтня.

Читайте також: