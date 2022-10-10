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Деталі ракетного обстрілу Києва: 5 загиблих та понад 50 поранених

10 жовтня 2022, 15:12

Повітряна тривога тривала у Києві 5 з половиною годин.

Кличко, обстрел Киева
Кличко розповів деталі обстрілу Києва / скріншот

Внаслідок ракетного обстрілу Києва загинули 5 людей. Також відомо про 51 травмовану людину. Окупанти влучили по кількох об'єктах критичної інфраструктури. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Нині у лікарнях перебувають 42 людини.

Кличко акцентував увагу на тому, що загроза ракетних ударів залишається, тому людям слід не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Усі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуації, оперативно реагують та долають наслідки атаки. Загроза триває і тому прошу всіх не нехтувати безпекою та сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги, будь ласка, перебувайте в укритті і візьміть теплий одяг, води, запас їжі, зарядний пристрій для телефонів. У місто без нагальної потреби не заїжджайте. Станції метрополітену працюють як укриття", - сказав Кличко.

Він додав, що тривога у столиці тривала 5 з половиною годин. Після цього метрополітен відновив свою роботу.

Кличко
Кличко розповів деталі обстрілу Києва / скріншот

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві різних місцях.

По Шевченківському району зафіксовано три попадання ракет. Пошкоджена проїжджа частина. 6 автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджені. Крім того, у Святошинському районі ворожа ракета влучила в одноповерхову будівлю, травмовано трьох людей.

У той же час в Голосіївському районі зафіксовано два попадання в різні критичні об'єкти інфраструктури, попередньо постраждала одна людина. Також ворог потрапив в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі, в результаті чого попередньо постраждала одна людина.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар
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