Фонд Притули і Стерненко за 4 години зібрали 116 млн гривень на помсту за обстріл України

Сергій Стерненко та Сергій Притула / Колаж Фото УНІАН

Благодійний фонд Сергія Притули спільно з активістом і громадським діячем Сергієм Стерненком за чотири години зібрали понад 100 млн грн - з формулюванням "помста за ракетний обстріл України 10 жовтня". Така інформація з'явилася на сторінці Стерненка в Twitter.

Близько 16: 50 громадський діяч написав: "У мене на монобанку 32 мільйони. У Притули на монобанку 84 мільйони".

Таким чином, сума перевалила за 100 млн і склала вже 116 млн гривень.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прес-секретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко передавати, що кількість постраждалих від ракетних обстрілів зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.

В результаті обстрілу були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Окупанти застосували по Україні понад 80 ракет. Силами ППО було збито близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною було знищено 9 з 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

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