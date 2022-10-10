Масований обстріл України: Росія атакувала практично всі регіони країни

РФ веде масований обстріл України / antikor.com.ua, УНІАН

Після того як на Кримському мосту стався вибух і українські військові один за іншим звільняли наші населені пункти, Путін, мабуть, жорстко розлютився. Росія влаштувала справжній терор. Вибухи вже були чутні в Києві, також ракети летіли по багатьох областях.

Відомо, що вибухи пролунали у Львові та в Житомирі. Після цього там почалися перебої зі світлом. Також в деяких районах Тернопільської області пропала електрика.

Пізніше стало відомо, що у Львові почався сильна пожежа.

"Приліт" у Львові / соцмережі

У Львові призупинила роботу місцева ТЕЦ. У зв'язку з цим припинена подача гарячої води.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що на території області були зафіксовані "прильоти" по енергетичній інфраструктурі регіону. Частину споживачів перевели на резервні джерела постачання.

"Приліт" в Житомирській області / скріншот

У мережі повідомляють про те, що вибухи були чутні в Хмельницькій області. Глава ОВА Сергій Гамалій це підтвердив. Він зазначив, що в області працює ППО. Однак пізніше з'явилася інформація про те, що в цьому регіоні помітні перебої з інтернетом і телефонним зв'язком. Пізніше він повідомив, що були зафіксовані удари по об'єктах інфраструктури області. Через це почалися проблеми з водою і електрикою.

"Приліт" в Хмельницькій області / скріншот

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що в Конотопі дві російські ракети потрапили в об'єкт інфраструктури. В результаті цього є поранені. Також в мережі повідомляють, що в області і в самому обласному центрі пропала електрика. Через це в Сумах також немає і води. Комунальники обіцяють відновити роботу якнайшвидше.

"Приліт" в Сумській області / скріншот

У Дніпрі був "приліт". У соцмережах публікують кадри, на яких видно наслідки. В результаті вибуху піднявся чорний дим.

Також повідомляється, що місцеві жителі чули вибухи в Кривому Розі та Вінниці. Там працює ППО.

Пізніше з'явилася інформація про "прильоти" в Кременчуку. Там також зникло світло і мобільний зв'язок.

Вибухи були чутні також у Рівненській, Харківській, Полтавській та Миколаївській областях.

В Одеській області також голосно. Станом на 10:48 Українська ППО збила 3 російські ракети і 5 іранських дронів. Однак там небезпека з повітря все ще залишається.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві різних місцях.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смирнов повідомив про те, що в Шевченківському районі Києва в результаті ракетного удару окупантів у понеділок загинули 8 осіб. І ще 24 мирних жителя отримали поранення.

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