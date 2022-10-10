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Масований обстріл України: Росія атакувала практично всі регіони країни

10 жовтня 2022, 11:05

У деяких регіонах в результаті "прильотів" зникло світло, вода і зв'язок.

ракета, дитяча іграшка
РФ веде масований обстріл України / antikor.com.ua, УНІАН

Після того як на Кримському мосту стався вибух і українські військові один за іншим звільняли наші населені пункти, Путін, мабуть, жорстко розлютився. Росія влаштувала справжній терор. Вибухи вже були чутні в Києві, також ракети летіли по багатьох областях.

Відомо, що вибухи пролунали у Львові та в Житомирі. Після цього там почалися перебої зі світлом. Також в деяких районах Тернопільської області пропала електрика.

Пізніше стало відомо, що у Львові почався сильна пожежа.

Львів, вибух, приліт
"Приліт" у Львові / соцмережі

У Львові призупинила роботу місцева ТЕЦ. У зв'язку з цим припинена подача гарячої води.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що на території області були зафіксовані "прильоти" по енергетичній інфраструктурі регіону. Частину споживачів перевели на резервні джерела постачання.

Масований обстріл України: Росія атакувала практично всі регіони країни
"Приліт" в Житомирській області / скріншот

У мережі повідомляють про те, що вибухи були чутні в Хмельницькій області. Глава ОВА Сергій Гамалій це підтвердив. Він зазначив, що в області працює ППО. Однак пізніше з'явилася інформація про те, що в цьому регіоні помітні перебої з інтернетом і телефонним зв'язком. Пізніше він повідомив, що були зафіксовані удари по об'єктах інфраструктури області. Через це почалися проблеми з водою і електрикою.

Масований обстріл України: Росія атакувала практично всі регіони країни
"Приліт" в Хмельницькій області / скріншот

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що в Конотопі дві російські ракети потрапили в об'єкт інфраструктури. В результаті цього є поранені. Також в мережі повідомляють, що в області і в самому обласному центрі пропала електрика. Через це в Сумах також немає і води. Комунальники обіцяють відновити роботу якнайшвидше.

Масований обстріл України: Росія атакувала практично всі регіони країни
"Приліт" в Сумській області / скріншот

У Дніпрі був "приліт". У соцмережах публікують кадри, на яких видно наслідки. В результаті вибуху піднявся чорний дим.

Також повідомляється, що місцеві жителі чули вибухи в Кривому Розі та Вінниці. Там працює ППО.

Пізніше з'явилася інформація про "прильоти" в Кременчуку. Там також зникло світло і мобільний зв'язок.

Вибухи були чутні також у Рівненській, Харківській, Полтавській та Миколаївській областях.

В Одеській області також голосно. Станом на 10:48 Українська ППО збила 3 російські ракети і 5 іранських дронів. Однак там небезпека з повітря все ще залишається.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві різних місцях.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смирнов повідомив про те, що в Шевченківському районі Києва в результаті ракетного удару окупантів у понеділок загинули 8 осіб. І ще 24 мирних жителя отримали поранення.

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