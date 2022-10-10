У Києві та області масово відключать світло через обстріли РФ: скільки не буде електрики

Відключення світла в Києві/ Нацполіція, pixabay

Масові ракетні удари РФ 10 жовтня пошкодили енергооб'єкти ДТЕК. У компанії попередили, що в Укренерго розпорядилися відключити електрику в Києві та області приблизно на дві години.

"10 жовтня Росія вчинила черговий акт тероризму по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури по всій Україні. Серед них - енергетичні підприємства ДТЕК Енерго. Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Постраждалих немає", - повідомили в ДТЕК.

Енергетики проводять оцінку пошкоджень і почали ремонтні роботи, додали в компанії.

Крім того, ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК Укренерго. У разі необхідності для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні резервні енергоблоки, відзначили в компанії.

У ДТЕК мережі додали, що за розпорядженням Укренерго в Києві та Київській області тимчасово обмежено електропостачання частини промислових підприємств і побутових споживачів. Тривалість відключень складе близько двох годин.

"Критичні об'єкти соціальної сфери-лікарні, метрополітен, рятувальні служби тощо — забезпечуються електроенергією в повному обсязі", - підкреслили в компанії.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ракетних обстрілів зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.

В результаті обстрілу були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Окупанти застосували по Україні понад 80 ракет. Силами ППО було збито близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною було знищено 9 з 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

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