"Всі цілі вражені": в РФ радіють масовому ракетному обстрілу України

Ракетний удар по Києву / Нацполіція, РІА Новини

У Міністерстві оборони Росії офіційно визнали, що запускали по Україні високоточні ракети, внаслідок яких постраждало мирне населення.

"Сьогодні російськими збройними силами завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах систем військового управління, зв'язку та енергетики України – мета ударів досягнута, всі призначені об'єкти вражені", – цинічно заявили в Міноборони РФ.

Крім цього, російське пропагандистське видання "Риа Новости" показало кадри, як запускали ракети по українських містах з акваторії Чорного моря.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ракетних обстрілів зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.

В результаті обстрілу були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Окупанти застосували по Україні понад 80 ракет. Силами ППО було збито близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною було знищено 9 з 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

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