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Ракетний терор РФ: з'явилися нові подробиці про жертви та поранених у Києві

10 жовтня 2022, 11:53

На місцях влучень ракет працюють рятувальники, лікарі та слідчо-оперативні групи, що документують наслідки обстрілів.

ракетний удар, Київ
РФ влаштувала ракетний терор у Києві / Facebook / UA.National.Police

В результаті ранкових ракетних ударів по Києву загинули п'ятеро людей, травмовано 32 людини, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Так, по Шевченківському району зафіксовано три попадання ракет. "Пошкоджена проїжджа частина. 6 автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджені. За попередньою інформацією 5 людей загинули, 24 травмовані. Також два попадання в різні об'єкти інфраструктури. Постраждали три людини", - йдеться в повідомленні в Telegram.

Крім того, у Святошинському районі ворожа ракета влучила в одноповерхову будівлю, травмовано трьох людей.

У той же час в Голосіївському районі зафіксовано два попадання в різні критичні об'єкти інфраструктури, попередньо постраждала одна людина.

Також ворог потрапив в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі, в результаті чого попередньо постраждала одна людина.

"На всіх місцях і об'єктах ураження працюють рятувальні служби", - додали в КМВА.

Водночас у Національній поліції опублікували фотографії наслідків ракетного удару РФ по центру Києва.

"Поліцейські Києва документують наслідки обстрілу столиці. В даний час на місцях влучень працюють профільні служби. Поки відомо про 5 загиблих і 12 постраждалих. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та охорону місць події по всій території столиці", - йдеться в повідомленні.

На місцях влучень ракет працюють рятувальники, лікарі та слідчо-оперативні групи, які документують наслідки обстрілів, додали в Нацполіції.

  • Наслідки ракетного удару по Києву
    Наслідки ракетного удару по Києву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Наслідки ракетного удару по Києву
    Наслідки ракетного удару по Києву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Наслідки ракетного удару по Києву
    Наслідки ракетного удару по Києву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Наслідки ракетного удару по Києву
    Наслідки ракетного удару по Києву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Наслідки ракетного удару по Києву
    Наслідки ракетного удару по Києву Фото facebook.com/UA.National.Police

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масованого ракетного удару по багатьох містах України.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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