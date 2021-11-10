У США пригрозили Москві через війська РФ біля кордонів України

Російські війська / npr.org

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що Вашингтон стежить за діями Росії вздовж українського кордону.

За її словами, під час недавнього візиту до Москви американські чиновники попередили російське керівництво про наслідки, передає Associated Press.

Донфрід входила в американську делегацію на чолі з главою ЦРУ, яка минулого тижня відвідала Москву і особисто передала це повідомлення чиновникам у Кремлі.

"Кожен раз, коли ми бачимо незвичайну військову активність Росії поблизу України, ми даємо зрозуміти, що будь-яка ескалація або агресивна акція викликає велике занепокоєння для США. Ми чітко усвідомлюємо, що підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, ми будемо продовжувати стояти на боці України і засуджувати будь - яку агресію Росії проти України у всіх її формах", - сказала представник Держдепу.

Як підкреслила Донфрід, американська сторона буде продовжувати "дуже уважно стежити за тим, що росіяни роблять на кордоні України".

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Російські війська біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

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