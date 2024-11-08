Де війська КНДР і чи буде прямий бій із ЗСУ: у The Washington Post розкрили деталі

Забирати в полон північнокорейських військових, схоже, буде складно, сказав боєць 82-ї бригади ЗСУ Валентин Левада.

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ЗСУ можуть зіткнутися з північнокорейськими військами в прямому бою, якщо буде швидкий прорив - український військовий / Колаж: Главред, фото: УНІАН, KCNA (ілюстративне фото)

Головні тези з матеріалу WP:

Війська КНДР можуть потрапити на другу лінію оборони

РФ потрібні корейці, щоб перекинути сили на Донбас

Можливі прямі бої ЗСУ і військ КНДР

Агресор Росія може відправити північнокорейців на другу лінію оборони. Вони вже помічені не лише у Курській, а й Бєлгородській областях. Взяти їх у полон буде непросто. Окупанти хочуть розмістити корейців поблизу Бєлгорода, щоб звільнити російські підрозділи і перекинути їх на Донбас.

Журналісти The Washington Post опублікували матеріал, у якому українські військові, які воюють у Курській і Харківській областях, розповіли про ситуацію з північнокорейськими військами у РФ.

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За словами командира батальйону "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, військові КНДР розташовані не тільки у Курській, а й Бєлгородській області. Американська розвідка оцінює їхню чисельність у 10 тисяч військових. Передбачається, що росіяни хочуть їх застосувати в боях на Курщині, щоб вибити ЗСУ з району навколо Суджі.

Які завдання виконуватимуть війська КНДР

На думку Федоренка, північнокорейців розмістять на другій лінії оборони поблизу Бєлгорода. Це дасть змогу звільнити підрозділи РФ, які були там, і перекинути їх на Донбас.

Коротко про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

ЗСУ зустрінуться в бою з військовими КНДР

Боєць підрозділу БПЛА 82-ї бригади Валентин Левада вважає, що бійці Сил оборони незабаром можуть зіткнутися з північнокорейцями в прямому бою.

"Ми можемо зіткнутися з (північнокорейцями) безпосередньо, якщо відбудеться швидкий прорив. Я припускаю, що взяти їх у полон буде важко", - підкреслив український військовий.

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