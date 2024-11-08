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Де війська КНДР і чи буде прямий бій із ЗСУ: у The Washington Post розкрили деталі

Андрій Ганчук
8 листопада 2024, 17:54
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Забирати в полон північнокорейських військових, схоже, буде складно, сказав боєць 82-ї бригади ЗСУ Валентин Левада.
ЗСУ в Курській області, війська КНДР
ЗСУ можуть зіткнутися з північнокорейськими військами в прямому бою, якщо буде швидкий прорив - український військовий / Колаж: Главред, фото: УНІАН, KCNA (ілюстративне фото)

Головні тези з матеріалу WP:

  • Війська КНДР можуть потрапити на другу лінію оборони
  • РФ потрібні корейці, щоб перекинути сили на Донбас
  • Можливі прямі бої ЗСУ і військ КНДР

Агресор Росія може відправити північнокорейців на другу лінію оборони. Вони вже помічені не лише у Курській, а й Бєлгородській областях. Взяти їх у полон буде непросто. Окупанти хочуть розмістити корейців поблизу Бєлгорода, щоб звільнити російські підрозділи і перекинути їх на Донбас.

Журналісти The Washington Post опублікували матеріал, у якому українські військові, які воюють у Курській і Харківській областях, розповіли про ситуацію з північнокорейськими військами у РФ.

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За словами командира батальйону "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, військові КНДР розташовані не тільки у Курській, а й Бєлгородській області. Американська розвідка оцінює їхню чисельність у 10 тисяч військових. Передбачається, що росіяни хочуть їх застосувати в боях на Курщині, щоб вибити ЗСУ з району навколо Суджі.

Які завдання виконуватимуть війська КНДР

На думку Федоренка, північнокорейців розмістять на другій лінії оборони поблизу Бєлгорода. Це дасть змогу звільнити підрозділи РФ, які були там, і перекинути їх на Донбас.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Коротко про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

ЗСУ зустрінуться в бою з військовими КНДР

Боєць підрозділу БПЛА 82-ї бригади Валентин Левада вважає, що бійці Сил оборони незабаром можуть зіткнутися з північнокорейцями в прямому бою.

"Ми можемо зіткнутися з (північнокорейцями) безпосередньо, якщо відбудеться швидкий прорив. Я припускаю, що взяти їх у полон буде важко", - підкреслив український військовий.

Війська КНДР у війні Росії проти України - новини за темою:

Як раніше повідомляв Главред, частина сил Північної Кореї вже взяли участь у бойових діях проти ЗСУ і зазнали втрат, сказав 7 листопада президент Володимир Зеленський.

Глава держави назвав ситуацію ескалацією війни і закликав партнерів скасувати табу на удари західною зброєю вглиб Росії.

Війська РФ і КНДР атакували Сили оборони в Курській області, проте українські військові відбили удар, написали журналісти Forbes. Якщо план Трампа передбачатиме завершення війни на поточній лінії, то Росія залишиться без частини Курщини.

Південна Корея може поставити озброєння Україні, сказав її президент Юн Сок Йоль. Позиція Сеула залежатиме від рівня участі військ КНДР у російсько-українській війні.

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