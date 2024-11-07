Постачання озброєнь Україні: у Південній Кореї зробили заяву

Сеул не постачає зброю державам, які перебувають у стані війни, але може зробити виняток.

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Південна Корея може поставити Україні зброю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Головне із заяви президента Південної Кореї:

Україна може отримати зброю від Сеула

Військова допомога залежить від рівня участі КНДР у війні

Південна Корея припускає можливість постачання озброєнь Україні. Сеул дотримується політики, згідно з якою країнам, які перебувають у стані війни, зброю не постачають. Про це заявив південнокорейський президент Юн Сок Йоль.

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Як повідомляє Deutsche Welle, він розповів про те, що незважаючи на політику Сеула, згідно з якою Південна Корея не надає озброєння країнам, що воюють, така позиція може бути переглянута.

Причина - підключення військ КНДР до російсько-української війни.

"Тепер, залежно від рівня залучення Північної Кореї, ми будемо поступово, поетапно коригувати нашу стратегію підтримки. Це означає, що ми не виключаємо можливості надання зброї", - наголосив Юн Сок Йоль. Коротко про Південну Корею і КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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Як повідомляв Главред, днями ЗСУ вдарили по військах КНДР у Курській області. Інформацію повідомили у Центрі протидії дезінформації. Деталі не уточнили.

Росія прагне сформувати 5 батальйонів із солдатів Північної Кореї, сказала виконувачка обов'язків постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшиннікова. За її словами, близько 12 тисяч північнокорейців проходять навчання на п'яти полігонах у Східному військовому окрузі РФ.

Юн Сок Йоль поговорив телефоном з обраним президентом США Дональдом Трампом. Лідери висловили стурбованість ситуацією в Україні та домовилися про зустріч.

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