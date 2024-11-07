Армія КНДР вступила в бій проти ЗСУ: Зеленський прокоментував втрати противника

За словами очільника дежави, північнокорейські війська зазнали втрат на полі бою.

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Армія КНДР зазнала втрат / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

Війська КНДР зазнали втрат на полі бою

У Курській області вже близько 11 тисяч північнокорейських військ

Бойові зіткнення північнокорейських військових на боці Росії проти української армії завершилися втратами серед солдатів із КНДР. Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

Глава держави підкреслив, що північнокорейські солдати вже воюють у Курській області проти українських бійців.

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"Є втрати серед військових КНДР, і це факт: частина з них уже брала участь у бойових діях проти ЗСУ. У Курській області присутні 11 тисяч військовослужбовців КНДР.", — повідомив Володимир Зеленський.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Залучення військових з КНДР у війну проти України - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ перекинула понад 7 тис. солдатів КНДР до районів поблизу України. Північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів Повітряно-космічних сил РФ.

Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллера Сполучені Штати підтвердив, що розвідка зафіксувала присутність близько 10 тисяч північнокорейських військових у Курській області Росії. Очікується, що вони можуть бути залучені до бойових дій найближчими днями.

Згодом стало відомо, що країна-агресорка Росія планує сформувати щонайменше п'ять мотострілецьких полків з військовослужбовців КНДР, кожен чисельністю по 2-3 тис. солдатів.

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