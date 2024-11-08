"Була кривава баня": війська РФ і КНДР атакують позиції ЗСУ на Курщині

Ви дізнаєтеся:
- Що зараз відбувається на Курщині
- Чим обернулася для РФ атака на позиції ЗСУ
- У чому головна мета наступу окупантів
Країна-агресор РФ вирішила відвоювати якомога більше території до того моменту, як обраний президент США Дональд Трамп запропонує заморозити війну Росії та України.
Як пише Forbes, 810-та бригада морської піхоти РФ і війська КНДР атакували позиції ЗСУ в Курській області із застосуванням щонайменше 14 БТРів, десять із яких було знищено, пошкоджено або кинуто.
"У 17-тонну машину може втиснутися до 10 військовослужбовців, а це означає, що 810-та морська піхотна бригада могла втратити загалом 140 осіб, хоча, ймовірно, принаймні кілька з них змогли врятуватися з палаючих БТРів", - пише видання.
"Для росіян це була кривава лазня. Але не варто очікувати, що вони припинять атакувати... Тому що одна з пропозицій Трампа полягає в тому, щоб Україна та Росія погодилися на перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту", - пишуть журналісти.
Якщо план Трампа дійсно спрацює, то Росія фактично здасть 435 квадратних кілометрів своєї території в обмін на приблизно 20% України.
"Президент Росії Володимир Путін може дати добро на цей, здавалося б, вигідний обмін", - йдеться в статті.
Forbes зазначає, що Кремль може зазнати великих втрат, намагаючись ліквідувати Курський виступ.
"Цей компроміс - ліквідація виступу в обмін на сотні або навіть тисячі життів - може бути вартісним для російських лідерів, але лише якщо існує реальна перспектива втілення мирного плану Трампа в життя. Поки не зрозуміло, чи так це", - йдеться в матеріалі.
На думку журналістів, основна проблема полягає в тому, що Трамп вимагає створення демілітаризованої зони вздовж 800-мильної лінії фронту, але не пропонує жодного способу забезпечити її дотримання, через що його пропозиція виглядає наївною.
"Росія та Північна Корея, можливо, перекидають війська і техніку на Курську дугу в спробі створити умови для перемир'я, яке може ніколи не настати", - резюмували автори матеріалу.
Мирний план Трампа - останні новини
Главред писав, що одразу після того як американський політик Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента США, він заявив, що збирається зупинити всі війни.
"Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп прихильникам у штабі в місті Палм-Біч (Флорида).
Як пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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