Назарбаєв пояснив, чому Казахстан не визнав захоплення Криму РФ

Нурсултан Назарбаєв / egemen.kz

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пояснив позицію Астани з приводу захоплення Криму Росією в 2014 році.

Як підкреслив він у інтерв'ю для фільму Qazaq. Історія золотої людини, Казахстан не став визнавати Крим російським, оскільки тоді довелося б визнати ряд самопроголошених держав.

"Ми не визнали Крим російським, тому що тоді треба було визнати Осетію, Абхазію, Косово. Косово теж просить, щоб ми визнали", - пояснив Назарбаєв

Він зазначив, що сторону України тоді Казахстан також не підтримав.

Нагадаємо, раніше Казахстан пішов на поводу у Кремля і зробив заяву з питання Криму. За словами президента Касим-Жомарта Токаєва, слово анексія "занадто важке".

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"Те, що сталося, те сталося. Анексія - це занадто важке слово стосовно Криму", - заявив глава Казахстану в інтерв'ю Deutsche Welle.

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При цьому він зазначив, що вірить в "мудрість і порядність російського керівництва".

"Ніякого страху, як ви говорите, не було, оскільки у нас, як я вже сказав, абсолютно довірчі, добросусідські відносини з Російською Федерацією", - розповів Токаєв.

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