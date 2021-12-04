Назарбаєв пояснив, чому Казахстан не визнав захоплення Криму РФ

Казахстан не визнав Крим російським, підкреслив Нурсултан Назарбаєв.
Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пояснив позицію Астани з приводу захоплення Криму Росією в 2014 році.
Як підкреслив він у інтерв'ю для фільму Qazaq. Історія золотої людини, Казахстан не став визнавати Крим російським, оскільки тоді довелося б визнати ряд самопроголошених держав.
"Ми не визнали Крим російським, тому що тоді треба було визнати Осетію, Абхазію, Косово. Косово теж просить, щоб ми визнали", - пояснив Назарбаєв
Він зазначив, що сторону України тоді Казахстан також не підтримав.
Нагадаємо, раніше Казахстан пішов на поводу у Кремля і зробив заяву з питання Криму. За словами президента Касим-Жомарта Токаєва, слово анексія "занадто важке".
"Те, що сталося, те сталося. Анексія - це занадто важке слово стосовно Криму", - заявив глава Казахстану в інтерв'ю Deutsche Welle.
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При цьому він зазначив, що вірить в "мудрість і порядність російського керівництва".
"Ніякого страху, як ви говорите, не було, оскільки у нас, як я вже сказав, абсолютно довірчі, добросусідські відносини з Російською Федерацією", - розповів Токаєв.
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Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
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