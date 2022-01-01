У Казахстані люди радісно селфилися на фоні палаючої новорічної ялинки

У Казахстані загорілася новорічна ялинка / Фото: Instagram / jambyl_tjd

У казахстанському місті Тараз в новорічну ніч спалахнула новорічна ялинка. Містяни радісно фотографувалися на тлі пожежі, з якою боролися рятувальники.

Про подію передає Департамент з надзвичайних ситуацій Жамбильської області. Штучна ялинка із невідомої причини почала палати 1 січня о 00:06. Вогонь швидко охопив святкове дерево.

До 00:20 за місцевим часом пожежу загасили. Жертв і постраждалих немає.

Городяни під час гасіння ялинки робили селфі та викладали фото і відео в соцмережі.

Раніше Главред писав про те, що головна ялинка Україна, яка розташована на Софійській площі в Києві, увійшла до списку найкрасивіших новорічних дерев в Європі. Українська новорічна красуня посіла 13 місце з 28-ми, йдеться в рейтингу European Best Destinations.

"Столиця України - ідеальне місце для мандрівників, які шукають автентичність, сніг, традиції. У Києві не один, а кілька різдвяних базарів. На Софійській площі можна помилуватися однією з найкрасивіших ялинок Європи", – наголошується в повідомленні.

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