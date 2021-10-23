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Газ як зброя Путіна і криза у Європі: в ЄС закликали до блокади запуску Північного потоку-2

23 жовтня 2021, 06:00

Не можна надавати ПП-2 дозвіл на роботу в умовах, коли Москва відмовляється від додаткових постачань газу до Європи, сказав Манфред Вебер.

Путина
Путін використовує питання постачань газу в якості політичної зброї - депутат Європарламенту / Reuters

Євросоюз повинен дотримуватися жорсткої лінії щодо Росії через ситуацію, пов'язану з газопроводом Північний потік-2. Російський президент Володимир Путін використовує газ як зброю, і це вже очевидно. Не можна ліцензувати магістраль Газпрому в умовах, коли росіяни відмовляються від додаткового транспортування газу на тлі енергетичної кризи у Європі. Про це заявив глава Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер.

У інтерв'ю німецькому виданню Spiegel керівник найбільшої депутатської групи в Європарламенті сказав про те, що президент РФ Путін використовує газ як зброю в боротьбі за досягнення політичних цілей.читайте такожУкраїна трощить газову кризу в ЄС: Київ своєю ГТС готовий постачати Європі 55 млрд кубометрів газу

"Очевидно, що Путін використовує постачання газу до ЄС в якості політичної зброї", - зазначив Вебер, який представляє в ЄП Німеччину.

Крім того, він також додав, що не можна надавати дозвіл на роботу трубопроводу Газпрому в ситуації, коли Москва відмовляється від додаткових постачань газу до Європи.

"Операційна ліцензія (для початку роботи Північного потоку-2) навряд чи можлива, якщо російське керівництво не готове до співпраці і збільшення обсягів постачань", - підкреслив Манфред Вебер.

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Газова криза у Європі

Ринок газу в Євросоюзі опинився в глибокій кризі ще з початку серпня. Тоді ціни на газ у Європі стали стрімко зростати і неодноразово досягали рекордних показників. До речі, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива в ЄС дісталася позначки в 1924 долара.

Того ж дня глава РФ Володимир Путін сказав, що росіяни можуть збільшити прокачування газу до Європи на 15%. Після цієї заяви вартість палива різко обвалилася до 980 доларів.читайте такожЄвропі взимку загрожують величезні збитки: Зеленський закликав вирішити газову кризу і запропонував РФ угоду

За даними на суботу, 23 жовтня, ціна газу на нідерландському хабі TTF знизилася. Вартість тисячі кубометрів палива становить до 1000 доларів.

Шантаж Газпрому на тлі запуску ПП-2

Газову кризу у Європі пов'язують з низкою причин, серед яких низький рівень запасів палива в європейських ПСГ після холодної зими і позиція Газпрому, який на тлі процесів, пов'язаних із запуском газопроводу Північний потік-2, відмовляється від додаткових постачань газу до країн ЄС.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував шантаж Європи газовим питанням. За словами керівника компанії, на 2021 рік росіяни заздалегідь забронювали менше обсягів для постачань газу до ЄС, а наразі й зовсім поставили Брюсселю ультиматум: або запуск Північного потоку-2 і дешевий газ, або високі ціни на паливо і проблеми з його прокачуванням через Україну.

У компанії-операторі ГТС України також стверджують, що зростання цін на газ у Європі пов'язано з політикою Газпрому, який торгується за більш вигідні для себе умови в процесі сертифікації ПП-2.

Тим часом у Москві готуються до можливого запуску Північного потоку-2. За словами віцепрем'єра уряду РФ Олександра Новака, газопровід практично готовий до введення до експлуатації.

Представник Росії в ЄС Володимир Чижов 19 жовтня сказав, що газопровід ПП-2 вже може працювати. Залишилося пройти процедуру сертифікації. Як заявив російський дипломат, чим швидше запрацює газопровід, тим краще буде для Європи.

viber
Євросоюз Північний потік-2 Європарламент Ціна на газ у Європі
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