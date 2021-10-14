У РФ оголосили про готовність до запуску ПП-2, а у Байдена відмовилися від удару по трубі Газпрому

Північний потік-2 буде готовий для роботи вже найближчими днями - російський віцепрем'єр / Reuters

Російський газопровід Північний потік-2 буде готовий для введення до експлуатації вже найближчими днями. Ведеться робота по заповненню магістралі технологічною кількістю газу. Ситуація із запуском трубопроводу залежить від рішення європейського регулятора. На цьому тлі американські ЗМІ пишуть, що в адміністрації президента США Байдена відмовляються від санкцій проти труби Газпрому.

Як повідомляє ТАСС, віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що газопровід СП-2 буде готовий для роботи вже найближчими днями. Наразі ведуться підготовчі технічні роботи.

"Північний потік-2" добудовано. Наразі йдуть пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідною технологічною кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він найближчими днями, для того, щоб його запустити, буде готовий", - зазначив він

Також Новак додав, що відтепер ситуація з початком роботи газопроводу залежить від рішення європейського регулятора.

Тим часом американське видання Politico пише, що адміністрація Байдена не має наміру запускати санкції щодо трубопроводу СП-2, на чому наполягає Конгрес. Журналісти нагадали, що сенатор Тед Круз затримує затвердження американських послів, вимагаючи впровадження санкцій, які повинні зупинити запуск Північного потоку-2.

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Згідно з даними їхніх джерел, ще 10 серпня Круз розмовляв з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном щодо ситуації з затвердженням послів. Круз заявив про наявність у адміністрації США повноважень щодо впровадження санкцій проти СП-2, однак у Байдена підкреслили відсутність таких планів під час президентської каденції чинного господаря Білого дому.Читайте такжеУ Росії заберуть ПП-2, а Газпром сподівається на ФРН: у Польщі назвали сценарій Європи щодо трубопроводу

Нагадаємо, раніше Палата представників Конгресу США затвердила ініціативу про нові санкції проти ПП-2, згідно з якою Байден повинен буде впровадити санкції проти всіх фізичних і юридичних осіб, які пов'язані з плануванням, будівництвом і запуском газопроводу Північний потік-2. До спику обмежень входить заморозка активів, заборона на ведення бізнесу у Штатах, відмова у в'їзді на територію країни і у видачі віз.

Пізніше Палата представників проголосувала за проект оборонного бюджету США на майбутній рік, який включає санкції щодо Північного потоку-2. Відтепер документ повинен бути розглянутий Сенатом.

Північний потік-2

Глава Газпрому Олексій Міллер 10 вересня заявив про те, що будівництво газопроводу Північний потік-2 закінчено. Роботи були завершені о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg відзначали, що тестові постачання газу трубопроводом СП-2 до Європи можуть стартувати з 1 жовтня, а повноцінно він запрацює вже в жовтні. Однак пізніше Міллер сказав, що запуску газопроводу поки що не буде.

У Федеральному мережевому агентстві Німеччини (BNetzA), яке працює над сертифікацією Північного потоку-2, попередили компанію Nord Stream 2 AG про те, що їй загрожує покарання у разі запуску трубопроводу до того, як будуть отримані всі дозволи на роботу.

4 жовтня в Газпромі заявили про старт заповнення газом першої нитки газопроводу Північний потік-2. Нитку поступово наповнюють паливом з метою досягнення оптимального тиску в трубі з метою її подальшого тестування.

5 жовтня німецький регулятор BNetzA попросив компанію-оператора газопроводу СП-2 Nord Stream 2 AG про надання всіх документів про те, що компанія виконуватиме європейські норми після запуску магістралі.