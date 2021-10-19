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Росія шантажує Європу через ПП-2: у Москві ставлять умову ФРН щодо сертифікації труби Газпрому

19 жовтня 2021, 19:20

Перша нитка газопроводу Північний потік-2 вже заповнена газом, нагадав Володимир Чижов.

Північний потік-2
Чим швидше Німеччина сертифікує ПП-2, тим буде краще для Європи - російський дипломат / Reuters

Будівництво газопроводу Північний потік-2 вже завершено, залишилося реалізувати процедуру сертифікації трубопроводу. Наразі питання залежить від Німеччини, у якої є чотири місяці для того, щоб надати магістралі дозвіл на роботу. Чим раніше Берлін все виконає, тим краще для споживачів газу у Європі. Про це заявив постійний представник Росії в Євросоюзі Володимир Чижов.

Як повідомляє РИА Новости, російський дипломат розповів про те, що у Німеччини є 4 місяці до завершення сертифікації газопроводу Північний потік-2, який вже добудовано. Дедлайн завершення процедури - 8 січня.читайте такожШантаж Газпрому обрушив ринок газу Європи: у Польщі заявили про поворот США щодо ПП-2 при Байдені

"Його побудовано, так. Перша труба вже заповнена газом. Залишилося завершити сертифікацію. Я виходжу з того, що цей м'яч знаходиться у воротах німецького регулятора. На процедуру (сертифікації) відводиться чотири місяці. Дедлайн, як то кажуть, 8 січня", - вважає Чижов.

Також він додав, що для Європи, мовляв, буде навіть краще у тому випадку, якщо сертифікація газопроводу завершиться раніше.

"Чи зможуть вони, чи захочуть вони зробити це раніше - будь ласка. Якщо вони зроблять це раніше, то буде краще для кінцевих споживачів", - підкреслив постпред РФ в Євросоюзі Володимир Чижов.

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Шантаж Газпромом Європи і запуск Північного потоку-2

Ринок газу в Євросоюзі потрапив у серйозну кризу з початку серпня поточного року. Ціна на газ у Європі стала стрімко зростати і регулярно досягала рекордних показників. Зокрема, 6 жовтня ціна листопадових ф'ючерсів на європейських газових біржах досягла максимальної позначки – 1924 долари за тисячу кубометрів.

Президент РФ Володимир Путін того ж дня зробив заяву про готовність Газпрому збільшити постачання газу до Європи на 15%, після чого ціна різко впала до 980 доларів за тисячу кубометрів палива.

19 жовтня ціна на газ у Європі склала близько 1128 доларів за тисячу кубометрів палива. Раніше Газпром в черговий раз, відтепер уже на листопад, відмовився від бронювання додаткових потужностей української ГТС для постачань газу до Євросоюзу.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу питанням газу. За словами глави компанії, росіяни на 2021 рік зарезервували менше потужностей української ГТС для постачань газу до ЄС. Росія, як вважає він, поставила ультиматум Європі: або дешевий газ і запуск ПП-2, або дефіцит палива і проблеми з його постачаннями через ГТС України.

У компанії-операторі ГТС України також стверджують, що ціни на газ у Європі зросли через позицію Газпрому, який торгується щодо запуску СП-2 і не має наміру постачати додаткові обсяги палива до ЄС на тлі сертифікації газопроводу.

17 жовтня російський посол у Великій Британії Андрій Келін сказав, що Північний потік-2 вже очікує запуску, після введення магістралі до експлуатації російський газ піде трубопроводом до Європи. Причому наразі Росія не має наміру постачати додаткові обсяги газу до ЄС, тому що не впевнена в, мовляв, безпеці ГТС України.

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новини Росії Євросоюз новини Німеччини Північний потік-2 Володимир Чижов
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