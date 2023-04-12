Франція заблокувала рішення ЄС про постачання снарядів Україні - польські ЗМІ

За даними польських журналістів, Франція не дає реалізувати рішення ЄС про фінансування постачання боєприпасів для України, вимагаючи змінити угоду.

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Польські журналісти пишуть, що Франція заблокувала рішення ЄС про постачання снарядів Україні / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Франція блокує рішення офіційного Брюсселя про фінансування поставок боєприпасів в Україну. Про це повідомляє польське агентство PAP з посиланням на власне високопоставлене джерело серед чиновників ЄС.

Повідомляється, що 20 березня нинішнього року країни ЄС домовилися спільно закупити мільйон снарядів для України протягом найближчого року.

До того високопоставлений представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель повідомляв, що план Євросоюзу з цього питання складається з трьох пунктів:

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з європейського фонду миру буде виділено мільярд євро на компенсацію поставок державам-членам;

ще стільки ж буде направлено на спільні закупівлі боєприпасів;

держави Євросоюзу будуть робити замовлення для збільшення виробничих потужностей оборонних заводів.

Як пишуть журналісти, після політичної домовленості на саміті ЄС має бути прийнятий юридичний документ, переговори тривають.

За інформацією PAP, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів виробляються в Польщі, Франції та Німеччині. Із суми в 2 млрд євро половина повинна бути використана для відшкодування витрат на постачання боєприпасів з арсеналів армій країн Євросоюзу. Але зараз на складах їх недостатньо, тому, власне, виникла ідея закупити снаряди за межами ЄС.

За словами джерела PAP, Франція виступила різко проти такого плану. У такій ситуації країни ЄС могли б отримати боєприпаси від третьої країни на безоплатній основі, а потім відшкодувати зі складів країни ЄС, передавши третій країні іншу зброю. Переговори про це тривають.

Співрозмовник PAP також заявив, що Франція заблокувала рішення ЄС про другий мільярд євро, який повинні були виділити на спільні замовлення у оборонної промисловості в Євросоюзі (тобто в Польщі, Франції та Німеччині).

Військова допомога Україні від Заходу

Раніше повідомлялося, що країни-союзники України Польща, Норвегія, Канада та Іспанія сформували танковий батальйон для ЗСУ. Чотири країни дадуть танки Leopard 2A4 в кількості більше 30 одиниць. Приєдналася до коаліції і Фінляндія, яка також надасть свої бойові машини. Про це заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Також відомо, що Велика Британія готова передати Україні авіаційні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю польоту до 1 тисячі км. Отримання такої зброї послужить стримуючим фактором для росіян і серйозно змінить ситуацію на користь України, кажуть експерти.

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