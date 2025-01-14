Введення миротворців в Україну: у Німеччині зробили важливу заяву

У ФРН "розглядають усі опції", підкреслив Борис Пісторіус.

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В Україну можуть ввести іноземні війська / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

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У Німеччині розглядають усі опції

Переговори про введення миротворців не будуть публічними

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував питання ймовірності розміщення іноземних військ в Україні.

За його словами, це питання переговорів між Україною, Росією та іншими країнами, сказав він під час спілкування з пресою в Києві, передає "Укрінформ".

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"Ми не обговорювали це сьогодні, тому що зараз не час. Якби ми це і зробили, то ми б не говорили про це публічно, тому що йдеться про переговори між Україною, Росією та іншими країнами. Було б не дуже розумно говорити про наші позиції завчасно", - сказав Пісторіус.

Водночас він додав, що "розглядаються всі опції".

"Ми розглядаємо всі опції, але не говоримо про це", - сказав німецький міністр оборони.

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Хто такий Борис Пісторіус? Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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