Введення миротворців в Україну: у Німеччині зробили важливу заяву

Важливо:
- У Німеччині розглядають усі опції
- Переговори про введення миротворців не будуть публічними
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував питання ймовірності розміщення іноземних військ в Україні.
За його словами, це питання переговорів між Україною, Росією та іншими країнами, сказав він під час спілкування з пресою в Києві, передає "Укрінформ".
"Ми не обговорювали це сьогодні, тому що зараз не час. Якби ми це і зробили, то ми б не говорили про це публічно, тому що йдеться про переговори між Україною, Росією та іншими країнами. Було б не дуже розумно говорити про наші позиції завчасно", - сказав Пісторіус.
Водночас він додав, що "розглядаються всі опції".
"Ми розглядаємо всі опції, але не говоримо про це", - сказав німецький міністр оборони.
Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.
Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.
Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.
Інші новини:
- У Франції "немає лімітів": Макрон прямо висловився про відправлення військ в Україну
- Макрон хоче припинити вогонь в Україні на деякий час: у Путіна оскаженіли
- Як заяви Макрона сколихнули Кремль
Хто такий Борис Пісторіус?
Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред