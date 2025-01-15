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Мирні переговори: у МЗС відповіли, чи тиснуть на Київ у питанні завершення війни

Анна Ярославська
15 січня 2025, 09:15
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Андрій Сибіга наголосив, що дуже важливо не маніпулювати терміном "мир".
Андрій Сибіга, мирні переговори
У МЗС прокоментували інформацію, що на Україну тиснуть для якнайшвидшого завершення війни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

  • Україні необхідний всеосяжний, стійкий, тривалий мир
  • На Київ ніхто не тисне в питанні проведення мирних переговорів із Кремлем

На Київ ніхто не тисне з метою досягти якнайшвидшої мирної угоди з Москвою. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкной у Києві 14 січня.

За його словами, важливо не маніпулювати терміном "мир", передає Інтерфакс-Україна.

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"Ніякого тиску на нас немає. Дуже важливо не маніпулювати терміном "мир". Ми говоримо про всеосяжний, стійкий, тривалий мир для України. Це дуже важливо, і це нероздільне розуміння справедливого миру", - сказав дипломат.

Він заявив, що зараз Україна працює із союзниками над досягненням справедливого і всеосяжного миру.

"Більше того, я скажу, що ми навпаки, обмінюємося думками, як посилити Україну на шляху до досягнення справедливого миру, тому що це стратегічний інтерес трансатлантичної спільноти", - додав Сибіга.

Мирні переговори з Росією - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна і країна-агресор Росія вже готові до проведення мирних переговорів. Про це заявив спецпосланець новообраного президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз в України немає сил, щоб відвоювати у країни-агресора Росії території. Українці можуть розраховувати лише на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жоден переговорний процес щодо закінчення війни неможливий, бо Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну.

Інші новини:

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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війна в Україні війна Росії та України мирні переговори з Росією Андрій Сибіга
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