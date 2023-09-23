Ракети підірвали штаб ЧФ у Севастополі: з'явилася несподівана версія удару

Удар по штабу ЧФ в Севастополь міг бути нанесений ракетами вітчизняної розробки або зброєю, переданою західними партнерами.
Як пише Defence-ua, у повідомленні командувача Повітряними силами Миколи Олещука у зв'язку з ударом по штабу ЧФ немає натяків на застосування ракет, наданих Україні західними партнерами, наприклад, Storm Shadow і SCAL.
Зазначається, що відсутність подібних натяків цього разу може виявитися особливістю поточного стилю комунікації Олещука.
"А може виявитися і підставою для припущень про те, що можливо в розпорядженні в ЗСУ тепер є "Нептун" не тільки у версії для наземного базування", - йдеться в матеріалі.
Раніше секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов прокоментував ситуацію після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту у захопленому РФ Севастополі. Він вважає, що ЧФ чекає два варіанти розвитку подій – самоліквідація добровільна або примусова.
Раніше в Севастополі по штабу ЧФ було завдано ракетного удару. У штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару. Підкреслюється, що вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".
Нагадаємо, ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.
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