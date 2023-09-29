"Чорноморський флот РФ - курка без голови": названо місто, куди РФ перекине кораблі

Українські військові атаками на флот РФ змогли прорвати торговельну блокаду в Чорному морі.

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ЗСУ знищують флот РФ і він втрачає свою потужність / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 3 окрема штурмова бригада

Українські військові успішно завдають потужних ударів по Чорноморському флоту РФ. Через це окупанти в паніці, адже їхня міць постійно падає, але для України це позитивна подія. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військово-морський експерт оглядач Defence Express, капітан 1-го рангу у відставці Володимир Заблоцький.

ЗСУ знищили структуру самого штабу, яка є його "мозком". Тепер РФ втратила свої досвідчені кадри, які керували флотом.

"Втрачено апаратуру, зв'язок і керівні документи, які в цілому визначають дії флоту. Тепер Чорноморський флот можна порівняти з куркою, яка з відрубаною головою намагається щось зробити", - сказав Заблоцький. відео дня

Це все допомогло прорвати торговельну блокаду в Чорному морі і просуватися вперед. Тепер ЗСУ мають більше шансів вийти на узбережжя Азовського моря. Українські захисники зможуть наносити артилерійські удари по коліях сполучення Ростов - Керч.

"Фарватер проходить дуже близько до нашого берега, і вже Україна може влаштувати блокаду торгівлі Росії. Саме цим шляхом росіяни експортують зерно та інші товари, Нафта йде з Новоросійська. Такими будуть наслідки зниження потенціалу Чорноморського флоту і знищення штабу. Цей процес почався вже давно", - каже Заблоцький.

Куди РФ перемістить флот

Експерт переконаний, що Росія не буде переміщати Чорноморський флот в Каспійське море, адже туди неможливо відвести всі кораблі через відсутність структури базування.

"Такий великий флот з підводними човнами в Каспії не потрібен. Росіяни саме з Каспію перекинули в Чорне море ракетні кораблі, а на заміну побудували там нові", - говорить Заблоцький.

Він вважає, що кораблі Чорноморського флоту можуть відвести в Новоросійськ.

Хто такий Володимир Заблоцький Володимир Заблоцький - капітан 1-го рангу в відставці, український військово-морський експерт, кореспондент-оглядач інформаційно-консалтингової компанії Defense Express і науковий співробітник Національного військово-історичного музею. Інженер-кораблебудівник. Автор досліджень, статей і монографій з історичної, військової та військово-морської тематики. Публікації Заблоцького можна знайти в таких виданнях, як Defense Express "Експорт зброї та оборонний комплекс України", Ukrainian Defense Review, "Військо України", "Камуфляж", "Судноплавство", NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety та ін.

Ситуація в Криму

Армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі 22 вересня. Міноборони російських загарбників визнало удар по стратегічному об'єкту. Будівля ЧФ РФ фактично зруйнована.

ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, армія України працює над тим, щоб розтрощити ключові логістичні лінії російських окупантів.

Військово-морський експерт Володимир Заблоцький назвав сценарій звільнення Криму. Як прогнозує аналітик, Кримський півострів перетвориться для окупантів на острів і вони змушені будуть піти під тиском ЗСУ в рамках "жесту доброї волі".

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