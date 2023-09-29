УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Чорноморський флот РФ - курка без голови": названо місто, куди РФ перекине кораблі

Ангеліна Підвисоцька
29 вересня 2023, 18:32 оновлено 29 вересня, 18:38
Українські військові атаками на флот РФ змогли прорвати торговельну блокаду в Чорному морі.
флот РФ, вибух
ЗСУ знищують флот РФ і він втрачає свою потужність / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 3 окрема штурмова бригада

Українські військові успішно завдають потужних ударів по Чорноморському флоту РФ. Через це окупанти в паніці, адже їхня міць постійно падає, але для України це позитивна подія. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військово-морський експерт оглядач Defence Express, капітан 1-го рангу у відставці Володимир Заблоцький.

ЗСУ знищили структуру самого штабу, яка є його "мозком". Тепер РФ втратила свої досвідчені кадри, які керували флотом.

"Втрачено апаратуру, зв'язок і керівні документи, які в цілому визначають дії флоту. Тепер Чорноморський флот можна порівняти з куркою, яка з відрубаною головою намагається щось зробити", - сказав Заблоцький.

відео дня

Це все допомогло прорвати торговельну блокаду в Чорному морі і просуватися вперед. Тепер ЗСУ мають більше шансів вийти на узбережжя Азовського моря. Українські захисники зможуть наносити артилерійські удари по коліях сполучення Ростов - Керч.

"Фарватер проходить дуже близько до нашого берега, і вже Україна може влаштувати блокаду торгівлі Росії. Саме цим шляхом росіяни експортують зерно та інші товари, Нафта йде з Новоросійська. Такими будуть наслідки зниження потенціалу Чорноморського флоту і знищення штабу. Цей процес почався вже давно", - каже Заблоцький.

Куди РФ перемістить флот

Експерт переконаний, що Росія не буде переміщати Чорноморський флот в Каспійське море, адже туди неможливо відвести всі кораблі через відсутність структури базування.

"Такий великий флот з підводними човнами в Каспії не потрібен. Росіяни саме з Каспію перекинули в Чорне море ракетні кораблі, а на заміну побудували там нові", - говорить Заблоцький.

Він вважає, що кораблі Чорноморського флоту можуть відвести в Новоросійськ.

Хто такий Володимир Заблоцький

Володимир Заблоцький - капітан 1-го рангу в відставці, український військово-морський експерт, кореспондент-оглядач інформаційно-консалтингової компанії Defense Express і науковий співробітник Національного військово-історичного музею. Інженер-кораблебудівник.

Автор досліджень, статей і монографій з історичної, військової та військово-морської тематики. Публікації Заблоцького можна знайти в таких виданнях, як Defense Express "Експорт зброї та оборонний комплекс України", Ukrainian Defense Review, "Військо України", "Камуфляж", "Судноплавство", NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety та ін.

Ситуація в Криму

Армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі 22 вересня. Міноборони російських загарбників визнало удар по стратегічному об'єкту. Будівля ЧФ РФ фактично зруйнована.

ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, армія України працює над тим, щоб розтрощити ключові логістичні лінії російських окупантів.

Військово-морський експерт Володимир Заблоцький назвав сценарій звільнення Криму. Як прогнозує аналітик, Кримський півострів перетвориться для окупантів на острів і вони змушені будуть піти під тиском ЗСУ в рамках "жесту доброї волі".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії чорноморський флот РФ Володимир Заблоцький
Реклама

Головне за день

"Чорноморський флот РФ - курка без голови": названо місто, куди РФ перекине кораблі

"Чорноморський флот РФ - курка без голови": названо місто, куди РФ перекине кораблі

18:32 Україна
Україна налагодить виробництво систем ППО: у Зеленського зробили гучну заяву

Україна налагодить виробництво систем ППО: у Зеленського зробили гучну заяву

17:46 Україна
Розвал Росії: ексглава МЗС назвав регіон РФ, який "відвалиться" першим

Розвал Росії: ексглава МЗС назвав регіон РФ, який "відвалиться" першим

16:54 Світ
Всі головні новини

Останні новини

18:32

"Чорноморський флот РФ - курка без голови": названо місто, куди РФ перекине кораблі

18:31

Як правильно – "суднО" чи "сУдно": Авраменко озвучив відповідь, яка точно запам'ятається

17:58

Значення імені Анна: дізнайся його таємницю, долю і походження

17:46

Україна налагодить виробництво систем ППО: у Зеленського зробили гучну заяву

17:10

"Енергоатом" відмовився від ремонту енергоблоку, бо "Укренергомашини" запропонували низьку ціну - нардеп

Путін отримає далекобійними ракетами по "вєлічію" ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – ОгризкоПутін отримає далекобійними ракетами по «вєлічію» ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – Огризко
16:59

Що потрібно зробити з тапками 30 вересня: прикмети та заборони дня

16:56

Що приносить в будинок азалія: який дивний вплив на людину може надати квітка

16:55

Як швидко прибрати синяк: нескладні способи допоможуть впоратися з неприємністю

16:54

Не потрібно все ускладнювати: зірка "Холостячки" Мішина розповіла, як скинула 12 кг

Реклама
16:54

Розвал Росії: ексглава МЗС назвав регіон РФ, який "відвалиться" першимВідео

16:36

"Винесемо Кримський міст ракетами ATACMS": експерт про удар по "гордості Путіна"

16:31

Психолог Дмитро Карпачов пояснив жінкам, як не бути рабинею у свого чоловіка

16:17

Російська ППО добре відпрацювала: окупанти збили власний винищувач Су-35

16:11

Гіркі сльози: 3 знака зодіаку наздоженуть любовні проблеми в жовтні

15:46

У МЗС потролили Орбана, який зганьбився маячнею щодо війни та кордонів України

15:39

Будять сусідів і не дають спати: чому собаки починають вити вночі

15:32

Україна не готова на 100% до зимових ударів РФ по енергооб'єктах - ОП

15:17

"Моє тіло виглядає по-різному": Раміна показала як насправді виглядає без фотошопу

15:07

Удари по Чорноморському флоту і прорив на Крим: у Bloomberg назвали цілі України

14:54

Бронештурми не працюють: з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

Реклама
14:39

"Що ви можете повторити?": актор Смольянінов, який виїхав з Росії, розніс у пух і прах Путіна

14:38

Знайшли мертвою в парку: в Стамбулі померла зірка турецьких серіалів

14:36

Акціонер Parimatch українець Ізмайлов вклався в британський стартап разом із російським банкіром Ваксманом актуально

14:16

Звалилася на лід і вивалила принади: російська співачка зганьбилася на льоду в Мінську

13:56

Як прибрати сліди від води на меблях: 4 способи впораються "на відмінно"

13:42

"Була тиша і темрява": Віра Брежнєва випустила кліп на україномовну піснюВідео

13:34

Данілов - про загрози довгої війни: зупинимося - на нас відіграється не тільки Путін

13:14

Гороскоп на завтра 30 Вересня 2023: Козерогу - проблеми вдома, Раку - нове

13:10

"Втрата пам'яті, подвійний перелом черепа": Харчишин розповів, як пережив жахливу ДТП

12:36

Буде "жест доброї волі": експерт назвав сценарій звільнення Криму

12:04

Росія вивела кораблі в Чорне море: у ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів

12:04

Гороскоп Таро на жовтень 2023: Ракам - фінанси, Левам - тріумф, Дівам - добробутВідео

11:43

Козловський показав фанатам свій глибокий бліндаж і поскаржився на алергіюВідео

11:21

Військово-морський експерт пояснив, чи знизять удари по Чорноморському флоту число ракетних ударів по Україні

11:20

Шість категорій українців будуть зі світлом навіть у разі блекауту: список

11:12

Чи зможуть жінки-медики виїхати з України з 1 жовтня: відповідь прикордонників

10:52

Який острів видає себе за одяг: креативні відповіді українців, які вас здивують

10:17

СБУ вдарила дронами по підстанції в Курській області і влаштувала блекаут - ЗМІ

10:05

Погода в Україні на жовтень 2023: в яких регіонах про бабине літо можна забути

09:45

РФ призупинила наступ на лінії Куп'янськ-Кремінна: в ISW з'ясували причину

Реклама
09:43

США дадуть Україні ще 300 млн доларів на оборону: Конгрес прийняв рішення

09:30

Які іноземні компанії займаються в Україні благодійністю під час війни?

09:23

Іменини 30 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:02

Ані Лорак разом з Кіркоровим у Москві цинічно танцювала і співала українські пісні

09:00

Україна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – ЗаблоцькийЕксклюзив

08:42

"Велич" буде розбомблено: Огризко припустив, коли Путін піде не переговориВідео

08:12

Такий пиріг затьмарить будь-що на столі: неймовірно простий рецепт м'ясної запіканки

08:03

Жодного разу віддана Україні зброя не потрапляла в чужі руки - Держдеп США

08:01

Чорноморський флот напіврозпадуПогляд

07:12

ЗСУ просунулися за Андріївку та Кліщіївку - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти