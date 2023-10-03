Україна завдала функціональної поразки флоту РФ у Чорному морі – Міноборони Британії

Сухопутний наступ українських військових зараз трохи повільний, але важливий кожен сантиметр території. Та при цьому у Чорному морі РФ фактично зазнала поразки.

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Україна завдала функціональної поразки флоту РФ у Чорному морі, заявили в Міноборони Великої Британії/ колаж: Главред, фото: скрін, соцмережі, Міноборони РФ

У Міністерстві оборони Великої Британії припускають, що українські сили фактично змогли завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

Про це заявив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі у виступі на Варшавському безпековому форумі, повідомляє "Європейська правда". Він звернув увагу на успіх, якого добилися українські військові у боротьбі з російськими окупантами у Чорному морі.

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", – зазначив він. відео дня

Коли Джеймс Гіппі говорив про сухопутний наступ українських військових, він наголосив, що важливий "кожен дюйм".

Удари по Чорноморському флоті РФ

Нагадаємо, що армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Сили оборони України вдень 22 вересня завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту держави-окупанта Росії в захопленому Севастополі.

У ГУР підтвердили атаку ЗСУ по бригаді Чорноморського флоту РФ у Криму. Юсов розповів, що ЗСУ 25 серпня вдарили по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

Раніше розвідка Великої Британії зазначала, що після серії успішних ударів захисників України Чорноморський флот країни-агресорки Росії, очевидно, не матиме у Чорному морі такого контролю, який він мав раніше. Зокрема, Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі.

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