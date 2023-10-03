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Україна завдала функціональної поразки флоту РФ у Чорному морі – Міноборони Британії

Альона Вороніна
3 жовтня 2023, 13:49 оновлено 3 жовтня, 13:52
Сухопутний наступ українських військових зараз трохи повільний, але важливий кожен сантиметр території. Та при цьому у Чорному морі РФ фактично зазнала поразки.
Удары по Черноморскому флоту РФ, российские корабли
Україна завдала функціональної поразки флоту РФ у Чорному морі, заявили в Міноборони Великої Британії/ колаж: Главред, фото: скрін, соцмережі, Міноборони РФ

У Міністерстві оборони Великої Британії припускають, що українські сили фактично змогли завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

Про це заявив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі у виступі на Варшавському безпековому форумі, повідомляє "Європейська правда". Він звернув увагу на успіх, якого добилися українські військові у боротьбі з російськими окупантами у Чорному морі.

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", – зазначив він.

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Коли Джеймс Гіппі говорив про сухопутний наступ українських військових, він наголосив, що важливий "кожен дюйм".

Удари по Чорноморському флоті РФ

Нагадаємо, що армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Сили оборони України вдень 22 вересня завдали успішного удару по штабу Чорноморського флоту держави-окупанта Росії в захопленому Севастополі.

У ГУР підтвердили атаку ЗСУ по бригаді Чорноморського флоту РФ у Криму. Юсов розповів, що ЗСУ 25 серпня вдарили по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

Раніше розвідка Великої Британії зазначала, що після серії успішних ударів захисників України Чорноморський флот країни-агресорки Росії, очевидно, не матиме у Чорному морі такого контролю, який він мав раніше. Зокрема, Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі.

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