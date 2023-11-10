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"Акула" і "Серна" пішли на дно: у Криму затонули російські десантні кораблі

Ангеліна Підвисоцька
10 листопада 2023, 21:58
Малі десантні кораблі РФ затонули після атаки надводних ударних дронів.
российский катер
У Криму пішли на дно російські десантні кораблі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ГУР

У Криму пішли на дно малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Їх атакували українські надводні ударні дрони. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Такі дані вдалося отримати за результатами дорозвідки в районі бухти Вузька на території окупованого Криму. Мова йде про корабель проекту 1176 "Акула" та корабель проекту 11770 "Серна".

"Внаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: "Акула" - одразу, "Серна" - ще безуспішно поборолась за живучість, але теж затонула ... Полювання триває!", - зазначили в ГУР.

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Вибухи в Криму вранці 10 листопада

Рано вранці 10 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, вибухи були чутні у Феодосії неподалік від нафтобази. Голосно було і в Чорноморському.

У Міністерстві оборони країни-агресора Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники. Третій БПЛА збили над територією Тульської області Росії.

Згодом стало відомо, що бійці ГУР знищили два десантні катери РФ у Криму разом з екіпажем. На суднах знаходився екіпаж і броньована техніка, зокрема БТР-82.

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