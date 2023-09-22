УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ракет було щонайменше дві: з'явилось відео удару по штабу Чорноморського флоту

Яна Ставська
22 вересня 2023, 22:01 оновлено 22 вересня, 22:05
Схоже, російська ППО не змогла перехопити ракети, які ЗСУ випустили по штабу Чорноморського флоту.
Ракет було щонайменше дві: з'явилось відео удару по штабу Чорноморського флоту
Росіяни збрехали про "перехоплення" ракет / Колаж Главреда. Фото: Telegram Крымский ветер, Радіо Свобода

Ракетних прильотів по штабу Чорноморського флоту росіян в Криму було щонайменше кілька, що суперечить заявам окупаційної "влади" про перехоплення цілей системами ППО.

Опубліковані фото й відео очевидців свідчать про те, що ракети, які уразили військовий об'єкт ЧФ, не були збиті.

Також кадри вказують, що "прильотів" було щонайменше кілька - ракета, відзнята на ролику й фото, влучила в об'єкт, вже коли будівлю було уражено іншою - з об'єкта валив дим.

відео дня

Понад те, окремо на відео звучать слова місцевих про нібито "три" ракети. Наразі ж невідомо, скільки ракет було збито, а скільки - уразили штаб російського флоту.

Ракета влучає у штаб Чорноморського флоту - дивіться відео:

Ракет було щонайменше дві: з'явилось відео удару по штабу Чорноморського флоту
/ Скріншот

Удари по Криму 22 вересня

Вдень 22 вересня в окупованому Севастополі прогриміли нові вибухи. Повідомлялося про ураження штабу Чорноморського флоту.

Згодом у Міноборони Росії атаку підтвердили, проте заявили, що ракети вдалося нібито перехопити, а пошкодження і загиблі з-поміж російських окупантів начебто відсутні.

Вже ввечері у ЗСУ теж підтвердили удар по російському штабу. Однак даних щодо наслідків ураженння військового об'єкта ворога немає.

Експерт Іван Киричевський припустив, що це ще підготовчий етап до масштабніших ударів України по окупантах в Криму.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Чорноморський флот анексія Криму новини Криму
Реклама

Головне за день

Ракет було щонайменше дві: з'явилось відео удару по штабу Чорноморського флоту

Ракет було щонайменше дві: з'явилось відео удару по штабу Чорноморського флоту

22:01 Україна
Росія готується до масштабного наступу: експерт розкрив небезпечний напрямок

Росія готується до масштабного наступу: експерт розкрив небезпечний напрямок

21:42 Україна
"Не питання кордонів 1991-го року": у Зеленського розповіли, яким має бути фінал війни

"Не питання кордонів 1991-го року": у Зеленського розповіли, яким має бути фінал війни

20:51 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:01

Ракет було щонайменше дві: з'явилось відео удару по штабу Чорноморського флоту

21:42

Росія готується до масштабного наступу: експерт розкрив небезпечний напрямок

21:29

"У нас дуже хороші шанси": Жданов назвав території, які можуть взяти ЗСУ

20:51

"Не питання кордонів 1991-го року": у Зеленського розповіли, яким має бути фінал війни

20:34

"Кудись літаки усі зникли": експерт пояснив, як ЗСУ вдалось вдарити по штабу ЧФ в Криму

Польща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - БогдановПольща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - Богданов
20:22

"Ми готові зміцнити співпрацю": Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера

20:13

РФ стягне резерви і влаштує наступ: експерт спрогнозував терміни нової атаки

20:01

"Оборона" Токмака і рух ЗСУ до Мелітополя: розвідка Естонії розкрила плани РФ

19:50

Як Путін може втратити владу?Погляд

Реклама
19:42

У Білорусі проводять військові навчання: прикордонники розкрили, чи є загроза Україні

19:42

"Серйозний збиток": у Росії ниють через удар по Криму і вимагають бити по КиєвуВідео

19:29

"Бабине літо" увірвалось в Україну: лише у деяких регіонах будуть грозові дощі

18:57

США відправлять Україні ракети ATACMS: західні ЗМІ розкрили несподівані деталі

18:36

Хитра головоломка для найуважніших: треба знайти гарбузи за 10 секунд

18:25

На "воєнних рейках": Україна виділила 2 трлн грн на оборону та безпеку

18:23

Що потрібно зробити 24 вересня, щоб не почалася чорна смуга: прикмети і заборони

18:14

Що не так із фразеологізм "ревіти білугою": Авраменко вразив наповал поясненням

18:09

"Нарахування пенсій по балам": Шмигаль розкрив деталі підвищення виплат пенсіонерам

18:03

"Дуже гарні, стоять у хаті": у Фастові двоє жінок вкрали квіти з могил військових

17:44

На Полтавщині прогриміли вибухи після масштабної тривоги: є жертви та поранені

Реклама
17:34

Як прибрати сліди від горіхів на руках: три перевірених способи

17:25

Російський актор-ґвалтівник і вбивця відправився на війну

17:19

"Попереду було все життя": біля Роботиного загинув 23-річний бойовий медик

17:10

Можете нашкодити собі: прикмети про павуків у будинку, які має знати кожен

17:07

Не усі знайдуть приховане число на картинці: оптична ілюзія на кмітливість

16:55

Воздвиження Хреста Господнього 2023: коли відзначають, що можна і не можна робити

16:54

Армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі

16:50

"ЧФ наріжуть як салямі": Данілов назвав окупантам два варіанти виходу з Криму

16:29

Що не можна кидати в компостер: секрети кращого добрива

16:24

РФ, Китай і США підвищили активність на ядерних полігонах: CNN дізналися деталі

16:22

Софія Ротару поділилася зворушливим спогадом про чоловіка

16:16

Що сталося з Кадировим: у розвідці розповіли деталі про стан глави Чечні

16:12

Тільки експерти зможуть виявити жолудь за 10 секунд на хитрій головоломці

16:05

Стало відомо, від чого помер зірка "Ейфорії"

15:59

"Ми ж обіцяли, що далі буде": у Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму

15:44

Шмигаль: Росія вже два тижні атакує енергооб'єкти України

15:41

Без них зиму починати не можна: 5 перевірених способів приготування ароматних лисичок

15:38

Арестович розповів про дружину І відповів, чи дає гроші колишнім

15:36

"Буде багато цікавого": названо нові цілі для ударів по росіянах в Криму

15:21

Чи можна класти телефон екраном вгору: не вбивайте свій гаджет

Реклама
15:16

"Вали туди, звідки ти прийшла": співачка Міла Нітіч розповіла про стосунки з аб'юзером

15:14

Скіфські мечі вдома: США повернули Україні викрадені окупантами артефакти

15:09

"Прикрити лавочку Путіна": Ейдман розкрив, як еліта Росії повалить диктатора

14:56

НАТО стане гарантією миру для України, Росія більше не нападе - Столтенберг

14:54

Зірка "Гри престолів" хоче відібрати дітей у чоловіка після розлучення

14:34

Чого найбільше боїться міль: що покласти в шафу, щоб врятувати речі

14:23

Окупантів видавлюють з-під Бахмута: ЗСУ зачищають важливу залізницю

14:20

Турція чи Туреччина, Молдавія чи Молдова: які країни ми називаємо неправильно

13:50

Іменини 23 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

13:50

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня 2023: Козам - радість, Півням - праця

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти