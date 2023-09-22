Ракет було щонайменше дві: з'явилось відео удару по штабу Чорноморського флоту

Ракетних прильотів по штабу Чорноморського флоту росіян в Криму було щонайменше кілька, що суперечить заявам окупаційної "влади" про перехоплення цілей системами ППО.
Опубліковані фото й відео очевидців свідчать про те, що ракети, які уразили військовий об'єкт ЧФ, не були збиті.
Також кадри вказують, що "прильотів" було щонайменше кілька - ракета, відзнята на ролику й фото, влучила в об'єкт, вже коли будівлю було уражено іншою - з об'єкта валив дим.
Понад те, окремо на відео звучать слова місцевих про нібито "три" ракети. Наразі ж невідомо, скільки ракет було збито, а скільки - уразили штаб російського флоту.
Ракета влучає у штаб Чорноморського флоту - дивіться відео:
Удари по Криму 22 вересня
Вдень 22 вересня в окупованому Севастополі прогриміли нові вибухи. Повідомлялося про ураження штабу Чорноморського флоту.
Згодом у Міноборони Росії атаку підтвердили, проте заявили, що ракети вдалося нібито перехопити, а пошкодження і загиблі з-поміж російських окупантів начебто відсутні.
Вже ввечері у ЗСУ теж підтвердили удар по російському штабу. Однак даних щодо наслідків ураженння військового об'єкта ворога немає.
Експерт Іван Киричевський припустив, що це ще підготовчий етап до масштабніших ударів України по окупантах в Криму.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Кудись літаки усі зникли": експерт пояснив, як ЗСУ вдалось вдарити по штабу ЧФ в Криму
- "Не питання кордонів 1991-го року": у Зеленського розповіли, яким має бути фінал війни
- "У нас дуже хороші шанси": Жданов назвав території, які можуть взяти ЗСУ