Ракет було щонайменше дві: з'явилось відео удару по штабу Чорноморського флоту

Схоже, російська ППО не змогла перехопити ракети, які ЗСУ випустили по штабу Чорноморського флоту.

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Росіяни збрехали про "перехоплення" ракет / Колаж Главреда. Фото: Telegram Крымский ветер, Радіо Свобода

Ракетних прильотів по штабу Чорноморського флоту росіян в Криму було щонайменше кілька, що суперечить заявам окупаційної "влади" про перехоплення цілей системами ППО.

Опубліковані фото й відео очевидців свідчать про те, що ракети, які уразили військовий об'єкт ЧФ, не були збиті.

Також кадри вказують, що "прильотів" було щонайменше кілька - ракета, відзнята на ролику й фото, влучила в об'єкт, вже коли будівлю було уражено іншою - з об'єкта валив дим.

відео дня

Понад те, окремо на відео звучать слова місцевих про нібито "три" ракети. Наразі ж невідомо, скільки ракет було збито, а скільки - уразили штаб російського флоту.

Ракета влучає у штаб Чорноморського флоту - дивіться відео:

/ Скріншот

Удари по Криму 22 вересня

Вдень 22 вересня в окупованому Севастополі прогриміли нові вибухи. Повідомлялося про ураження штабу Чорноморського флоту.

Згодом у Міноборони Росії атаку підтвердили, проте заявили, що ракети вдалося нібито перехопити, а пошкодження і загиблі з-поміж російських окупантів начебто відсутні.

Вже ввечері у ЗСУ теж підтвердили удар по російському штабу. Однак даних щодо наслідків ураженння військового об'єкта ворога немає.

Експерт Іван Киричевський припустив, що це ще підготовчий етап до масштабніших ударів України по окупантах в Криму.

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