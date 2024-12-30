Фіцо поскаржився на Зеленського лідерам ЄС і пригрозив "заходами у відповідь"

Важливо:
- Фіцо влаштував нападки на Україну і президента Зеленського
- Прем'єр Словаччини погрожує заходами у відповідь
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про те, що втрати Євросоюзу від зупинки транзиту російського газу через Україну можуть становити 60-70 мільярдів євро на рік.
У зверненні до голів Євроради та Єврокомісії Антоніу Кошті та Урсули фон дер Ляєн, скандальний словацький прем'єр знову влаштував нападки на Україну і президента Володимира Зеленського за рішення відмовитися від транзиту російського газу, пише Dennikn.
Словацький прем'єр стверджує, що при цьому втрати РФ будуть нібито у два мільярди євро, а Словаччина втратить 400 мільйонів. Втрати українського бюджету на транзитних зборах він оцінив у 800 мільйонів. Розрахунки, за його словами, були зроблені на його прохання словацькою державною енергетичною компанією SPP.
У листі Фіцо заявляє, що економічна оцінка рішення України зупинити транзит газу не обговорювалася Єврокомісією з країнами-членами. Президент України, написав словацький прем'єр, не проводив відкриті консультації з питання з владою ЄС або зачепленими державами-членами.
Фіцо також стверджує, що рішення України про припинення транзиту "призведе до заходів у відповідь".
Раніше в Міненерго заявили про те, що є механізми, як замінити імпорт електроенергії зі Словаччини. Міністр Герман Галущенко висловив надію, що влада Словаччини не наважиться на припинення поставок електроенергії.
Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський розкритикував Фіцо після поїздки в Москву. На думку глави України, прем'єру Словаччини потрібні тільки гроші і йому байдуже життя українців.
Нагадаємо, в МЗС заявили про те, що безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором.
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Хто такий Роберт Фіцо
Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.
У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.
Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.
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