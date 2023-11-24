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Євростат назвав шокуючу кількість чоловіків, які виїхали з України під час війни

Руслана Заклінська
24 листопада 2023, 18:11
За даними Євростату з країни виїхало понад півмільйона чоловіків призовного віку.
Євростат назвав шокуючу кількість чоловіків, які виїхали з України під час війни
Півмільйона чоловіків призовного віку виїхали закордон / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/pg/DPSUkraine, Телеграм-канал МВС

Від початку великої війни на території України закордон виїхало понад півмільйона чоловіків призовного віку. Австрійське видання Exxpress повідомляє, що частина з них виїхала, хоча офіційно виїздити їм заборонено.

Євростат, офіційний статистичний орган Європейського Союзу, підтверджує, що в 27 країнах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні й Норвегії наразі перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під призов.

За інформацією управління Верховного комісара ООН у справах біженців, від початку повномасштабної війни з України виїхало приблизно 6,3 мільйони громадян. Однак більшість з яких – це жінки й діти.

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Аналіз даних Євростату, здійснений ВВС Україна, вказує, що наразі офіційний статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,2 мільйони українців, які втекли від війни, з них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком від 18 до 64 років.

Проте дані не уточнюють, скільки з цих чоловіків виїхали з України за законними причинами. Крім того, не враховано чоловіків, які могли виїхати з окупованих Росією територій.

Скільки чоловіків призовного віку в Німеччині та Австрії

За даними німецького МВС, після 24 лютого 2022 року до Німеччини приїхало рівно 221 571 українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Але офіційно зареєстровані тільки 189 484 і за оцінками, ще 100 тисяч можуть перебувати в країні нелегально.

Аналогічна ситуація спостерігається в Австрії, куди виїхали принаймні 14 тисяч українських чоловіків, використовуючи підроблені документи або послуги контрабандистів. Такі чоловіки сплачували до 10 тисяч доларів за довідки про непридатність до військової служби.

Такий масовий відтік придатних до військової служби чоловіків створює серйозні проблеми для України, адже вона може поповнювати військове обладнання, але з особовим складом це складніше.

Нагадаємо, з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року 19 740 чоловіків незаконно перетнули кордон України. За цей же період 21 113 осіб намагалися нелегально виїхати з України, проте були спіймані.

Також, українські депутати розглядають ініціативу щодо можливості перетину кордону всім військовозобов'язаним чоловікам. Проте, для отримання цієї можливості, вони повинні виконати одну умову - регулярно перераховувати гроші на підтримку Збройних Сил України.

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