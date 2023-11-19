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Путін прорахувався: колишній шеф ЦРУ розповів про сценарій завершення війни

Олексій Тесля
19 листопада 2023, 17:55
Диктатор Володимир Путін не очікував, що Захід надасть Україні допомогу, каже Девід Петреус.
Петреус
Девід Петреус спрогнозував сценарій завершення війни / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Facebook/Gen. David H. Petraeus, УНІАН

Сценарій закінчення війни залежатиме від поставок зброї Україні, заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Він вважає, що США повинні приймати рішення про підтримку України швидше, незважаючи на те, що реакція Вашингтона на повномасштабне вторгнення РФ була "досить вражаючою".

"Реакція Заходу дійсно дуже істотна, я вважаю, мабуть, набагато істотніше, ніж думав Путін. І це урок, тому що ми, ймовірно, діяли в минулому так, що змусили його повірити, що, можливо, ми не відповімо так вагомо, як ми це зробили", — сказав колишній глава ЦРУ.

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При цьому він упевнений в тому, що диктатор Володимир Путін прорахувався, оскільки не очікував, що США і Захід нададуть Україні таку допомогу.

Разом з тим Петреус вважає, що прогнозувати сценарій завершення війни складно. Він пояснив це тим, що занадто багато залежить від того, чи отримає головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний озброєння, яке він просить у партнерів.

Хто такий Девід Петреус

Девід Петреус - американський генерал, командувач центральним командуванням США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональними силами в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року по липень 2011 року командувач силами США і НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що у РФ катастрофічні втрати: ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує масовані удари: у ЗСУ назвали ймовірні терміни ворожих атак. Україна має засоби протидіяти ворожим безпілотникам, наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше військовий ЗСУ закликав мобілізувати студентів. Командир штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади Петро "Ролло" Горбатенко заявив, що час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не 50-річних чоловіків.

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Петреус Валерій Залужний війна Росії та України
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