Євросоюз вдарив санкціями по Росії через анексію Путіним територій України

Євросоюз впроваджує 8-й пакет санкцій проти Росії / Колаж ua.depositphotos.com

Рада Європейського Союзу у четвер, 6 жовтня, затвердила 8-й пакет санкцій проти Росії. Йдеться про економічні та індивідуальні обмеження у зв'язку з анексією Москвою окупованих регіонів України. Новий пакет включає юридичну базу для встановлення "стелі" цін на транспортування морем сирої нафти та нафтопродуктів і обмеження на імпорт до Росії низки товарів. Санкції набудуть чинності вже незабаром.

Як повідомили в Єврокомісії, крім правового закріплення межі цін на постачання морем російської нафти і нафтопродуктів до третіх країн, ембарго поширюється на низку інших послуг:

Здійснення морських перевезень та надання технічної допомоги

Брокерські послуги

Фінансування або фінансова допомога (щодо морських перевезень - з грудня 2022 року та нафтопродуктів з лютого 2023 року)

Транспортні та зазначені вище послуги можна надавати Росії тільки в тому випадку, якщо нафта або нафтопродукти закуповуються за встановленим граничним рівнем цін або дешевше.

Імпорт низки товарів до Росії обмежать

Росія отримуватиме з-за кордону менше товарів, особливо тих, які приносять їй доходи. Обмеження накладаються на наступну групу товарів:

Деревна маса і папір

Сигарети

Пластмаса

Косметика

Камені і дорогоцінні метали

Також обмежать постачання товарів авіаційної галузі.

Крім цього, в узгоджений пакет санкцій включать ембарго щодо фізичних і юридичних осіб, які причетні до нібито "референдумів" та інших осіб, причетних до війни проти України.

Рада ЄС затвердила і список предметів обмеженого використання, які Росія може застосовувати для розвитку свого військово-технічного комплексу і сфери безпеки. У переліку з'являться певні електронні компоненти, товари, хімічні речовини, які РФ може використовувати для смертної кари, тортур або інших злочинів проти людини.

Підкреслюється, що санкції набудуть чинності після того, як їх опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Санкції проти Росії

Президент США Джо Байден 30 вересня – в день, коли Путін оголосив анексію РФ територій України – оголосив про засудження Вашингтоном незаконного рішення країни-агресора. Він підкреслив - рішення є нелегітимним. Разом з тим Штати оголосили про нові санкції проти фізичних і юридичних осіб Росії.

Журналісти Bloomberg відзначили, що нові санкції США щодо Росії виглядають масштабно тільки на папері. Обмеження, які були впроваджені проти сотень російських політиків, чиновників та інших осіб, не змінять ситуацію. Путін, як і раніше, здатен підтримувати економіку РФ.

У зв'язку з анексією Росією окупованих Донбасу, Запорізької та Херсонської областей нові обмеження протии РФ запустила і Канада. Ембарго торкнулося дітей російських політиків і представників окупаційних "адміністрацій". До списку потрапило 43 прізвища.

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