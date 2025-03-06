"Європа здатна виграти будь-яке протистояння": Туск готовий зробити РФ переможеною

Європейська безпека не означає нехтування співпрацею зі США, вважає Туск.

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Дональд Туск / Колаж: Главред, фото: Donald Tusk, Вікіпедія

Що сказав Туск:

Європа має почати вірити у свою перемогу

Збереження НАТО - пріоритетне

Європейська безпека не означає нехтування співпрацею зі СШАЄвропа може виграти будь-яке протистояння з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед початком засідання Євроради в Брюсселі, повідомляють Новини.LIVE.

"Європа як єдине ціле дійсно здатна виграти будь-яке протистояння з Росією: фінансове, економічне або військове. Ми просто повинні почати в це вірити, і сьогодні це відбувається", - сказав він. відео дня

Туск наголосив, що порушить питання посилення військової присутності ЄС і НАТО на кордонах із Росією та Білоруссю, а також закликав до зміцнення трансатлантичного альянсу.

Він також наголосив, що європейська безпека не означає нехтування співпрацею зі США.

"Сьогодні Америка є дещо більш вимогливим і складним партнером. Але, посилюючи власну оборону, Європа має впливати на зміцнення трансатлантичних відносин. Збереження НАТО і союзу зі Сполученими Штатами має залишатися абсолютним пріоритетом", - зазначив польський прем'єр.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Роман Костенко заявив, що поки що немає офіційних підтверджень щодо припинення передачі США розвідданих і оборонної допомоги Україні.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала п'ятиетапний план переозброєння ЄС і підтримки України, про що оголосила на брифінгу в Брюсселі.

Водночас Угорщина заблокувала виділення Європейським Союзом 20 млрд євро військової допомоги Україні, повідомляє Politico з посиланням на проект висновків Ради ЄС. Видання зазначає, що раніше ЄС уже схвалив 60 млрд євро на військову допомогу Україні до 2025 року, і ця сума залишається незмінною, проте Будапешт виступає проти нового пакета.

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Хто такий Дональд Туск? Дональд Францішек Туск (нар. 22 квітня 1957, Гданськ, ПНР) - польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007-2014; з 2023), голова Європейської Ради (2014-2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність", пише Вікіпедія.

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