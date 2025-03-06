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Бельгія на рік відклала постачання до України F-16: яка причина

Юрій Берендій
6 березня 2025, 16:45
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Бельгія вирішила відкласти постачання винищувачів F-16 в Україну до 2026 року, але запчастини можуть бути надані вже в цьому році, сказав Барт де Вевер.
Бельгія на рік відклала постачання до України F-16: яка причина
Військова допомога Україні - Бельгія на рік відклала постачання F-16 / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Бельгія почне постачання винищувачів F-16 для України в 2026 році
  • Рішення пов'язане із затримкою постачання F-35 зі США

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що постачання винищувачів F-16 Україні відкладається до 2026 року. Таку заяву він зробив напередодні зустрічі з лідерами ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Причиною затримки є очікуване постачання Бельгії нових F-35, які мають замінити її парк F-16. Де Вевер не уточнив, коли саме країна отримає ці літаки.

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Хоча F-16 планували передати для бойових завдань в Україні, перегляд графіка означає, що вони надійдуть не раніше 2026 року.

"Я не виключаю, що F-16 відправляться в Україну вже цього року, на запчастини", - заявив бельгійський прем'єр.

Перед самітом ЄС прем'єр Бельгії зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський подякував бельгійському уряду та народу за підтримку, зокрема за рішення передати F-16, наголосивши на важливості цих кроків для захисту українців.

"Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам. Насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям у наше, українське, виробництво далекобійних дронів і ракет. Вони довели свою ефективність на фронті, і маємо разом посилювати цю перевагу", – розповів Зеленський у Telegram.

Бельгія на рік відклала постачання до України F-16: яка причина
Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко заявив, що наразі немає офіційних підтверджень щодо припинення передачі США розвідданих та оборонної допомоги Україні.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п’ятиетапний план переозброєння ЄС та підтримки України, про що оголосила на брифінгу в Брюсселі.

Водночас Угорщина заблокувала виділення Європейським Союзом 20 млрд євро військової допомоги Україні, повідомляє Politico з посиланням на проєкт висновків Ради ЄС. Видання зазначає, що раніше ЄС вже схвалив 60 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році, і ця сума залишається незмінною, однак Будапешт виступає проти нового пакета.

Інші новини:

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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