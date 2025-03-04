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Угорщина заблокувала виділення Україні 20 млрд євро допомоги від ЄС - Politico

Віталій Кірсанов
4 березня 2025, 10:56
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Будапешт, можливо, підтримує посилення оборони ЄС, але він категорично проти пакета допомоги Україні.
Віктор Орбан
Угорщина заблокувала виділення Україні 20 млрд євро / Колаж: Главред, фото: пресслужба Європарламенту, pixabay.com

Коротко:

  • ЄС уже виділив 60 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році
  • Угорщина візьме на себе провину за замороження пакета допомоги Києву на 20 млрд

Угорщина заблокувала виділення Європейським Союзом 20 млрд євро військової допомоги для України. Про це повідомляє Politico з посиланням на проект висновків Ради ЄС.

Як зазначає видання, ЄС уже виділив 60 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році, і ці гроші не підлягають сумніву. Будапешт проти нового пакета.

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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн збирається представити свій інструментарій для збільшення витрат ЄС на оборону сьогодні вранці.

Однак новий пакет військового фінансування, запропонований главою зовнішньополітичного відомства Каєю Каллас, виключено з останнього проекту висновків Ради ЄС.

За даними видання, Угорщина візьме на себе провину за замороження пакета допомоги Києву на 20 млрд євро. Будапешт, можливо, підтримує посилення оборони ЄС, але він категорично проти пакета допомоги Україні.

Заперечення Угорщини проти гарантій безпеки і нової допомоги мали місце і до того, як Дональд Трамп і Джей Ді Венс об'єдналися проти Володимира Зеленського в Овальному кабінеті.

Голова Євроради Антоніу Кошта, мабуть, визнав поразку у своїй кампанії із залучення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до цього пакета допомоги.

"Я відзначаю, що існують розбіжності на шляху до досягнення миру і, зокрема, підхід "мир через силу", - написав Кошта Орбану 3 березня.

Водночас Кошта наголосив на "широкій згоді" щодо необхідності для Європи стати "більш суверенною, більш спроможною і краще оснащеною" для розв'язання проблем безпеки.

Орбан і Роберт Фіцо зі Словаччини публічно висловили свої заперечення. Однак дипломати за лаштунками кажуть, що інші столиці, включно з Парижем, так само раді бачити, як повільно просувається пакет фінансування, пише Politico.

Фон дер Ляєн, найімовірніше, запропонує креативніші способи змусити неохоче країни-члени, які неохоче підтримують її, підтримати Україну. За словами дипломата, одним із варіантів була б вимога, щоб 20 відсотків нових кредитів, доступних для витрат на оборону, спрямовувалися на допомогу Києву.

Призупинення допомоги від США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп наказав призупинити постачання американської військової допомоги Україні після напруженої розмови з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Як повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому, заборона на допомогу залишатиметься чинною, доки український президент не зобов'яжеться прагнути до мирних переговорів.

Раніше стало відомо, що 3 березня Дональд Трамп проведе зустріч, під час якої обговорюватимуть подальші кроки щодо війни в Україні, зокрема можливе припинення військової допомоги Києву. Як пише Axios із посиланням на джерела, команда Трампа посилює тиск на Володимира Зеленського після невдалої зустрічі в Білому домі.

Також адміністрація Трампа ухвалила рішення зупинити фінансування закупівлі нового озброєння для України і розглядає можливість заморозити поставки з американських запасів. The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених чиновників США, повідомляє, що фінансування припинили в останні тижні.

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Хто такий Віктор Орбан?

Віктор Орбан (угор. Orbán Viktor; нар.31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) - угорський проросійський (в основному) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини в 1998-2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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